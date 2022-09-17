Екатеринбургская полиция устроила рейд в баре "Че почем"

К проведению рейда в баре было привлечено 22 сотрудника МВД. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга в ночь на 17 сентября провели рейд в баре "Че почем", расположенном по адресу пр. Ленина, 49. Всего было проверено 72 человека, в отношении 26 из них составили административные протоколы.

Проверка именно этого бара связана с тем, что жители близлежащих домов постоянно жалуются на нарушение общественного порядка посетителями заведения.

В рейде было задействовано 22 сотрудника полиции. Они проверяли соблюдение администрацией бара правил оборота алкогольной и табачной продукции, наличие в заведении несовершеннолетних и лиц в розыске, а также искали иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

"В отношении 26 лиц составлены административные протоколы: за потребление алкоголя в запрещенных местах — 15, за появление в общественном месте в состоянии опьянения — 1, за уклонение от исполнения административного законодательства — 2, за нарушение ПДД пешеходом — 3, за потребление наркотических средств — 1, за управление транспортом с нанесенной на стекла тонировкой — 3. Еще один водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Полицейские планируют и дальше проводить профилактические мероприятия в районе бара "Че почем".