В Екатеринбурге появится памятная доска Герою РФ Роману Шадрину

Комиссия по топонимике Екатеринбурга 17 сентября приняла решение об установлении мемориальной доски Герою России Роману Шадрину. Об этом рассказал депутат екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.
Памятная доска появится на доме, где жил Роман Шадрин.
"Знал Романа Александровича лично, и по работе в думе, и по поездке с гуманитарной миссией в Крым, и по многим другим проектам. Он был первым, кто публично из знаковых персон поддержал мое возвращение в политику в 2009 году", — написал Дмитрий Сергин у себя на странице "ВКонтакте".
Депутат также отметил, что решение о мемориальной доске на здании администрации Чкаловского района Вячеславу Мишарину, который долгие годы был главой района, пока еще не принято.
Напомним, что Роман Шадрин скончался в августе 2021 года в возрасте 54 лет. У него остались жена и пятеро детей, самому младшему из которых нет еще и года. В мае 2021 года Герой России дал "Облгазете" эксклюзивное интервью (см. "ОГ" № 92 от 26.05.2021). В нем он откровенно рассказал о родителях и своем детстве, о войне и погибших друзьях, о семье и детях.
Досье "ОГ"
Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковской Ростовской области.
- В 1984 году окончил среднюю школу № 2 Лихославля Тверской области.
- В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище.
Места службы:
- Группа советских войск в Германии (1988-1993);
- Северо-Кавказский военный округ (1993-1996);
- Республика Армения (1999); l Северная Осетия (1999-2002);
- Чеченская Республика (2002-2004);
- Калужская область (2004);
- Екатеринбург (2005-2013).
- В 1999 году окончил военную академию им. М. В. Фрунзе.
- С 2013 по 2018 год – начальник управления Рособоронзаказа по УрФО.
- С 2015 по 2019 год – директор ЦПКиО им. В. В. Маяковского.
- С 2013 по 2018 год – депутат Екатеринбургской городской думы.
- С ноября 2019 года – помощник вице-губернатора Свердловской области.