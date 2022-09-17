В Екатеринбурге появится памятная доска Герою РФ Роману Шадрину

Мемориальную доску планируют установить на доме, где жил Герой РФ. Фото: страница Дмитрия Сергина "ВКонтакте"

Комиссия по топонимике Екатеринбурга 17 сентября приняла решение об установлении мемориальной доски Герою России Роману Шадрину. Об этом рассказал депутат екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.

Памятная доска появится на доме, где жил Роман Шадрин.

"Знал Романа Александровича лично, и по работе в думе, и по поездке с гуманитарной миссией в Крым, и по многим другим проектам. Он был первым, кто публично из знаковых персон поддержал мое возвращение в политику в 2009 году", — написал Дмитрий Сергин у себя на странице "ВКонтакте".

Депутат также отметил, что решение о мемориальной доске на здании администрации Чкаловского района Вячеславу Мишарину, который долгие годы был главой района, пока еще не принято.

Напомним, что Роман Шадрин скончался в августе 2021 года в возрасте 54 лет. У него остались жена и пятеро детей, самому младшему из которых нет еще и года. В мае 2021 года Герой России дал "Облгазете" эксклюзивное интервью (см. "ОГ" № 92 от 26.05.2021). В нем он откровенно рассказал о родителях и своем детстве, о войне и погибших друзьях, о семье и детях.