"Кросс нации" собрал в Свердловской области более 80 тыс. человек

"Кросс нации" — это завершающее мероприятие декады бега. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале 17 сентября состоялся Всероссийский день бега "Кросс нации". По всему региону участие в мероприятии приняли более 80 тыс. человек, 17 тыс. из которых вышли на забег в Екатеринбурге.

Церемония открытия "Кросса нации" в уральской столице традиционно прошла на площади перед главным корпусом УрФУ. Выпускники Свердловского мужского хорового лицея исполнили гимн России, после чего над участниками забега развернули огромный триколор.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт во время своего выступления напомнил, что "Кросс нации" — это завершающее мероприятие декады бега, которая проходит на территории всего региона в сентябре.

Фото: Алексей Кунилов

"Легкой атлетикой в Свердловской области занимается более 55 тысяч человек. И этот вид спорта набирает популярность. Желаю сегодня всем участникам хорошего настроения, легкого бега и заряда бодрости на долгие зимние месяцы", — сказал глава регионального минспорта.

Также Леонид Рапопорт выстрелом из пистолета дал старт забегу в поддержку федерального движения "Мы вместе. Спорт", участие в котором приняли олимпийские призеры и чемпионы.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Дистанция массового забега по проспекту Ленина в Екатеринбурге составила 2 км. Кроме того, были организованы отдельные дистанции для мужчин на 8 км, для женщин на 4 км и для детей/подростков на 1 км. "Кросс нации" собрал команды со всех районов и вузов Екатеринбурга, трудовые коллективы, представителей правительства и администрации города, а также спортивные семьи.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что перед регионом стоит задача увеличить к 2030 году до 70% долю населения, систематически занимающуюся физкультурой и спортом.

Фото: Алексей Кунилов