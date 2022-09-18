В Екатеринбурге стартует экоквест "Чистые игры"

"Чистые Игры" — командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы. Фото: афиша акции, предоставлено организаторами

Свердловская область присоединилась к всероссийскому Осеннему Кубку Чистоты. В Екатеринбурге экологический квест стартует в 11:20.

Участников "Чистых Игр" ждут на площадке рядом с УрГУПС (ул. Одинарка, 1а). Горожанам предстоит собирать мусор на берегу реки Исети, разделяя его по категориям: смешанный, пластик, стекло, металл и другие фракции. За это команды получают баллы. Статистика ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении акции. Допбаллы начисляются за пластиковые крышки, принесенные из дома.

Помимо основного экоквеста, добровольцев ждут викторины, конкурсы, призы, пикник c горячим чаем и музыкальное выступление от РИА "Батукада". На мероприятии также будет работать пункт приема опасных отходов: ламп, батареек, оргтехники.

"Чистые Игры" пройдут и в Первоуральске, Новоуральске, селе Патруши. Принять участие может любой желающий, сообщают организаторы.

"Чистые игры" на Среднем Урале проводятся с 2018 года. За это время на территории Екатеринбурга и области прошло 75 игр в 22 населенных пунктах, в которых приняли участие 4 803 человек, собрано более 110 тонн мусора.

В этом году у игроков есть возможность поучаствовать в конкурсе клипов. Для этого необходимо прийти на экоквест, снять ролик во время уборки, опубликовать его в клипы "ВКонтакте" с хештегом #клипчистыеигры. 5 победителей будут объявлены после 31 октября.

Добавим, с 17 по 25 сентября по всей России проходят ежегодные экологические соревнования в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты, которые объединят жителей более 70 городов и населенных пунктов в борьбе с мусором.