На Урале начали возводить производственный корпус для сборки самолетов "Байкал" и "Ладога"

Завод является резидентом ОЭЗ "Титановая долина" и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На площадке "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина" завершается строительство здания инженерно-технических служб. Стартует возведение производственного корпуса для АО "Уральский завод гражданской авиации".

В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники. Среди них — турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 "Ладога" и легкий многоцелевой самолет ЛМС "Байкал". Соответствующий контракт ранее заключили Минпромторг РФ и УЗГА.

По данным департамента информполитики Свердловской области, здание инженерно-технических служб площадью 1,4 тыс. квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. Производственный корпус площадью 6,3 тыс. "квадратов" — во втором квартале 2023 года.

Всего планируется построить три производственных здания и ангар для наземных испытаний авиатехники. Полностью комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Здесь будут созданы дополнительно 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, на создание дополнительных мощностей завода из федерального бюджета был выделен инфраструктурный кредит в размере миллиарда рублей. Соответствующую заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в мае этого года одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Добавим, в августе глава региона презентовал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову планы по расширению особой экономической зоны в области.

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