С 19 по 25 сентября на Среднем Урале ожидаются перебои в вещании радио и ТВ

Ряд каналов может перестать показывать. Фото: Алексей Кунилов

Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Они связаны с профилактическими работами.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), перерывы трансляции можно будет заметить в нескольких населенных пунктах региона. Так, завтра с неполадками могут столкнуться жители поселка Зайково, 19, 20 и 21 сентября — Кировграда и Тугулыма. А 22 и 23 числа — поселка Юшала.

В указанные даты на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Все согласовано с вещателями.

Свердловчан предупреждают о том, что могут перестать показывать "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "5 канал", "Культура", Россия 24", "Карусель", "ОТВ", "ТВ Центр", "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Рен-ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", "ТНТ" и "Муз ТВ". Также не стоит удивляться помехам при прослушивании "Радио России" и "Воскресения".