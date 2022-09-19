Электронные трудовые книжки оформили больше 44 тысяч свердловчан

Электронные трудовые книжки приобретают популярность среди свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Больше 44 тысяч жителей Среднего Урала перешли на электронные трудовые книжки (ЭТК) с начала 2022 года. Данные приводит пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

В госучреждении сообщают, что ЭТК имеет ряд преимуществ: работник всегда может получить сведения из электронной книжки в считаные минуты. Для этого не нужно обращаться к работодателю, писать заявление о предоставлении сведений и ждать ответа в течение нескольких дней. Электронные трудовые книжки доступны на порталах ПФР и госуслуг. Гражданин может онлайн узнать о вносимых изменениях в документ.

Если сведения из ЭТК необходимы в печатном виде, то их можно получить через клиентские службы ПФР или МФЦ. Бумажная и цифровая версия трудовой книжки равнозначны, уточнили в Пенсионном фонде.

Отметим, с 2021 года ЭТК автоматически оформляют в электронном варианте для всех, кто впервые устраивается на работу. Бумажная версия документа не создается. Граждане, у кого имеется классическая версия трудовой книжки, могут перейти на новый формат в любое время.

Напомним, с 2020 года ЭТК оформили больше миллиона россиян.