Область на карте

Фото: «Типичный Богданович»

Игры по-демидовски, подарок от мэра и тыква-рекордсмен – «Облгазета» рассказывает о самых интересных новостях из жизни свердловских муниципалитетов.

Нижний Тагил

В городе появился мобильный парк деревянных игр, посвященных истории города и династии Демидовых.

Как сообщает «Тагил-ТВ», объекты установили на грантовые средства во дворе музея-усадьбы «Демидовская дача». Это подарок к 300-летию города. Всего было изготовлено четыре уличные деревянные игры. Тагильчане и гости города могут попробовать доставить руду в домну, обойдя все препятствия, или, например, доплыть из точки А в точку В на барке, груженой металлом. В каждую игру можно играть и вдвоем, и большой компанией. Зимой игры перенесут в одно из музейных помещений.

Заречный

В городе отсыпали дорогу, которая позволила в два раза быстрее добираться до деревни Боярка, сообщает «Белка-ТВ».

Это было сделано по многочисленным просьбам жителей и при поддержке депутатов. В порядок привели разбитый участок дорожного полотна на улице Коммунаров в южной части города. По этой улице в Боярку можно проехать через город напрямую – за десять минут, раньше для этого надо было сделать крюк по трассе. В следующем году ремонт дороги продолжится.

Богданович

В выходные в городе открыли обновленный парк культуры и отдыха, рассказал телеканал «ТВ-Богданович».

Реконструкцию вели на протяжении трех лет, за это время территория в шесть с половиной гектаров преобразилась до неузнаваемости. В парке появились спортивная и детская зоны, сцена с трибунами и новые аттракционы. Изюминки парка – отремонтированное колесо обозрения и железнодорожные вагоны, которые приспособили под кафе, музей и лекторий. На открытие объекта пригласили местные творческие коллективы и косплееров из Екатеринбурга, для гостей организовали ярмарку и мастер-классы.

Село Яр (Тугулымский ГО)

Глава Тугулыма Николай ЧЕРЕПАНОВ помог исполнить мечту десятиклассницы из села Александры Плехановой – она совершила прыжок с парашютом.

Как сообщает газета «Знамя труда», в мае девушка победила в районном конкурсе «Ученик года» и во время вручения награды рассказала о своей мечте. Мэр пообещал осуществить это желание, что и было сделано. Прыжок организовали в авиаспортивном клубе ДОСААФ в Ялуторовске Тюменской области. Школьница прыгнула с высоты 2500 метров в тандеме с инструктором .

Артемовский

В сквере Победы решили бороться с вандалами с помощью видеокамер, пишет газета «Все будет».

Как выяснилось, система видеонаблюдения в парке была, но все лето не работала из-за льдины, упавшей на провод весной. Сейчас все пять камер в рабочем состоянии, к ним добавят еще три. В случае необходимости информацию с них будут передавать в полицию. Напомним, ранее неизвестные повредили пульт управления мемориальным комплексом «Вечный огонь», а чуть позже – проломили одну из колонн на входе в сквер.

Красноуральск

В городе началось строительство городской бани, о которой жители просили несколько лет, пишет издание «Три города».

Ее возведут недалеко от ледовой арены на благотворительные средства градообразующего предприятия. Здание будет одноэтажным, одновременно помыться и попариться там смогут 20 человек. Сдать баню в эксплуатацию планируется в августе следующего года.

Первоуральск

Жительница города Светлана ИБРАЕВА вырастила на своем участке гигантскую тыкву, рассказала телекомпания «Первоуральск ТВ».

За четыре месяца овощ набрал вес в 200 килограммов, его объем составил почти три метра в обхвате. За «великаншей» ухаживала вся семья первоуралочки. У тыквы даже появилось имя – Дуся. Снимать с грядки Дусю хозяева пока не торопятся: ждут, пока она еще подрастет. Затем чудо-тыкву планируют отдать в питомник для животных.

Фото: Из личного архива Николая Черепанова