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Общество
19 сентября 2022, 18:59

Евгений Куйвашев принял участие в субботнике на метеогорке Екатеринбурга

  Полина Зиновьева
Субботник

Для волонтеров субботник стал 300-м в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

В парке им. 50-летия Советской власти в Екатеринбурге 19 сентября прошел масштабный субботник. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр уральской столицы Алексей Орлов, глава "Сима-Ленда" Андрей Симановский и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Для волонтеров сегодняшний субботник стал 300-м в Екатеринбурге.

"Ребята всего за полдня убрали и разукрасили Метеогорку. Спрашиваю: как вы так быстро? Отвечают: потому что мы — команда. Крутые. Хочу, чтобы все жители нашей области считали себя частью большой команды", — написал глава Среднего Урала у себя в telegram-канале.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Сотрудники "Сима-Ленда" часто устраивают подобные мероприятия не только в уральской столице, но и в других городах Свердловской области, отметили в региональном департаменте информполитики.

Фото: Полина Зиновьева

Почетные гости высадили в парке ели, попробовали угощения и поблагодарили добровольцев за идею субботника. Напомним, что Евгений Куйвашев сегодня официально вступил в должность губернатора Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

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