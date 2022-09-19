В Екатеринбурге завершился VII Фестиваль современной еврейской культуры

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фестиваль проходил с 15 по 18 сентября. По традиции он объединяет кино, изобразительное искусство, театр, музыку, кулинарию, лекции, экскурсии, мастер-классы и другие направления, связанные с историей и культурой еврейского народа. В этом году тема мероприятия — "Шалом байт", что означает "Мир в доме".

В рамках Дней Израиля на VII Фестивале современной еврейской культуры прошла выставка "Небесный Иерусалим". На ней представлено 28 плакатов из 8 стран, посвященных Иерусалиму как родине трех мировых религий. Все работы из конкурсной номинации Московской международной биеннале графического дизайна "Золотая пчела 14".

В прошлом году Израиль и Россия отметили 30-летие возобновления дипломатических отношений. В честь этой знаменательной даты во многих российских регионах проходят Дни Израиля, отмечает заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Ронен КРАУС:

— Дни Израиля — важный культурный проект, и мы были рады возможности организовать это масштабное мероприятие в Екатиринбурге. На фестивале мы представили выставку плакатов "Небесный Иерусалим", а также выставку каллиграфии "Алеф- Бет", подготовленную израильским культурным центром "Натив". Мы выбрали для кинопоказа картину талантливого израильского режиссера Джозефа Седара "Примечание" и надеемся, что зрители оценили ее по достоинству. Для нас было важно привезти в Екатиринбург актуальные и интересные работы, и, я думаю, что мы справились с этой задачей, подчеркнул г-н Краус.

На встрече Ронена Крауса с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом ЯРИНЫМ шла речь о перспективах сотрудничества в различных сферах, особое внимание стороны уделили культурному взаимодействию между Израилем и Свердловской областью.

— Мы обсуждали потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, медицины, образования. Говорили об истории, о том, что наши народы рука об руку боролись с фашизмом во времена Второй мировой войны, — рассказал Вячеслав Ярин.

В свою очередь заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Ронен Краус заявил, что встреча была очень позитивной:

— Мы уверены, что наше плодотворное сотрудничество с регионом продолжится. Несмотря на то, что наш визит был достаточно коротким, для нас это была продуктивная работа, важные контакты и насыщенная культурная программа. Я с удовольствием осмотрел главные достопримечательности города и узнал много нового о его истории. Мы посетили различные культурные площадки, а также Ельцин Центр и синагогу в центре города, где прошла встреча с главным раввином Екатеринбурга и Свердловской области Зелигом Ашкенази. Надеюсь, что это не последний наш визит в Екатеринбург, и в будущем нас ждет много совместных проектов и хороших впечатлений.