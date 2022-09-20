Темы дня

Общество
20 сентября 2022, 09:51

"Областная газета" проводит выездную подписку в администрации Екатеринбурга

  Валерия Белякова
Социальная подписка

Оформить социальную подписку на "Областную газету" можно в администрации Екатеринбурга сегодня до конца дня. Фото: Ольга Михайлова

"Областная газета" организовала выездную подписку. Оформить ее читатели могут в администрации Екатеринбурга. 

Подписаться на "Областную газету" горожане и гости столицы Свердловской области могут сегодня до конца рабочего дня. Для читателей действует расширенная социальная версия издания, стоимость подписки на месяц составляет 60 рублей, на полгода — 360 рублей, на год — 660 рублей. 

По-прежнему подписаться на газету можно в редакции в Екатеринбурге по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Также подписка оформляется в любом отделении Почты России, в приложении Сбербанк-онлайн (реквизиты заполняются автоматически). Читателю потребуется заполнить соглашение о предоставлении персональных данных, в этом помогут сотрудники издания. 

Ранее выездная подписка на "Областную газету" проводилась Березовском, Нижнем Тагиле, Ирбите. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.09.2022, 13:06 / Экономика
Компания PepsiCo полностью остановила производство газированных напитков в РФ
20.09.2022, 12:06 / Политика
Виктор Шептий стал сенатором Совета Федерации
20.09.2022, 11:45 / Общество
Росавиация запретила летать в 11 российских аэропортов до конца сентября
20.09.2022, 10:59 / Общество
Свердловские приставы взыскали с автомобилистки 142 тысячи рублей за долги
20.09.2022, 10:23 / Общество
Исторический сквер Екатеринбурга невозможно застроить без разрешения Москвы