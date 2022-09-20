"Областная газета" проводит выездную подписку в администрации Екатеринбурга

Оформить социальную подписку на "Областную газету" можно в администрации Екатеринбурга сегодня до конца дня. Фото: Ольга Михайлова

"Областная газета" организовала выездную подписку. Оформить ее читатели могут в администрации Екатеринбурга.

Подписаться на "Областную газету" горожане и гости столицы Свердловской области могут сегодня до конца рабочего дня. Для читателей действует расширенная социальная версия издания, стоимость подписки на месяц составляет 60 рублей, на полгода — 360 рублей, на год — 660 рублей.

По-прежнему подписаться на газету можно в редакции в Екатеринбурге по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Также подписка оформляется в любом отделении Почты России, в приложении Сбербанк-онлайн (реквизиты заполняются автоматически). Читателю потребуется заполнить соглашение о предоставлении персональных данных, в этом помогут сотрудники издания.

Ранее выездная подписка на "Областную газету" проводилась Березовском, Нижнем Тагиле, Ирбите.