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Общество
20 сентября 2022, 10:23

Исторический сквер Екатеринбурга невозможно застроить без разрешения Москвы

  Валерия Белякова
Исторический сквер

В этом году в Историческом сквере началась реконструкция. Фото: Алексей Кунилов

Исторический сквер Екатеринбурга не могут застраивать без разрешения Москвы. Для возведения объектов потребуется санкция Министерства культуры России.

Информацию сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в ответе на запрос ЕАН.

"Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон соответствующий орган государственной власти субъекта РФ утверждает правовым актом, согласованным с Министерством культуры РФ", — приводит издание выдержку из документа.

Сейчас ведомство рассматривает проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в Екатеринбурге между улицами Воеводина, Малышева, Горького и проспекта Ленина, а также выданное положительное историко-культурное заключение. Однако пока изучение документов в свердловском Управлении госохраны памятников не завершено. 

Ранее стало известно, что теоретически в Историческом сквере Екатеринбурга возможно возведение объектов высотой до 8 и 16 метров. Но в городской администрации заявили, что застройку в данном месте не допустят.

Напомним, в этом году Исторический сквер Екатеринбурга, построенный в 1973 году, начали ремонтировать. 

Областная газета Свердловской области

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Исторический сквер Екатеринбурга невозможно застроить без разрешения Москвы