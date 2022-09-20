Свердловские приставы взыскали с автомобилистки 142 тысячи рублей за долги

Хозяйка Mitsubishi Lancer не оплачивала в добровольном порядке автомобильные штрафы. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы взыскали с автомобилистки неоплаченные штрафы. Долг составил больше 142 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП РФ по Свердловской области.

По данным приставов, женщина получила от ГИБДД 76 штрафов преимущественно за превышение скорости. Однако оплачивать долги добровольно водитель не спешила. В отношении нее были открыты исполнительные производства на сумму 76 700 рублей. Нарушительница получала уведомления от приставов, но долги не гасила. В итоге сотрудники ФССП вынесли постановление о взыскании с должницы еще 76 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

При встрече приставы сообщили автомобилистке, что готовятся арестовать ее Mitsubishi Lancer. Чтобы не остаться без машины, женщина нашла деньги и оплатила долги.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя с 38 непогашенными штрафами.