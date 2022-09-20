Результативность, продуктивность, эффективность: почему HR-автоматизация с нами надолго

2022 год принёс новую порцию драматических изменений в российский рекрутмент. Но оказалось, что те, кто выучил уроки пандемийного кризиса, обезопасили себя от шока. Почему автоматизация HR-процессов с нами надолго и зачем тем, кто остался в 2019-м, сейчас она нужна как никогда, рассуждает Марина Хадина, директор по развитию облачной CRM-системы Talantix от hh.ru.

Марина Хадина, директор по развитию облачной CRM-системы Talantix от hh.ru. Фото: Ольга Гибадуллина

— Пандемийные два года заставили компании провести серьезную ревизию процесса подбора персонала и сделать его по-настоящему диджитальным. Эффект от таких изменений они смогли почувствовать в полной мере в 2022 году.

Во-первых, контекст рынка труда складывался так, что эра «когда за дверью стоит очередь кандидатов» закончилась. Компании из многих отраслей столкнулись с острым дефицитом соискателей.

Бизнесу и HR-командам пришлось, как минимум, осознать, что просто физически нет такого количества людей. Чтобы оставаться конкурентоспособными, пришлось изменить требования к соискателям, увеличить скорость работы и нанимать быстрее конкурентов.

Второе, что принёс этот период в российский рекрутмент, это принципиально новое понимание процесса найма людей, основанного на результативности, продуктивности и эффективности. Эта триада сформировала экономический подход в подборе персонала. Теперь в фокусе у HR-команд: большая скорость найма и его качество, а HR-аналитика становится неотъемлемой частью рабочего процесса. Сохранять эффективность подбора и высокий темп найма возможно только при оцифровке рекрутмент-процесса с помощью систем HR-автоматизации.

Рынок труда в области подбора и управления персоналом тоже безвозвратно изменился. Бизнесу теперь нужны высокоэффективные HR-эксперты, способные взять на себя сразу несколько направлений (отсюда запрос на HR-дженералистов), а цифровые компетенции и навыки стали одними из ключевых требований.

Это подтверждают данные нескольких наших исследований. В прошлом году мы оценили рынок вакансий в сфере управления персоналом и HR за 10 месяцев 2021 года и выяснили, что спрос на специалистов со знанием систем HR-автоматизации вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2022 году этот тренд сохранился. В январе-феврале мы наблюдали растущий запрос бизнеса на экспертов в области подбора и управления персонала с навыками HR-автоматизации более чем на 54% относительно начала 2021 года. Февральские события заморозили его с марта до начала августа. Однако уже в середине третьего квартала компании из разных отраслей открыли более 5,8 тыс вакансий для рекрутеров, в которых обязательным указали знание систем HR-автоматизации. Этот показатель на 17% выше, чем в августе 2021 года. Больше всего потребность в HR-специалистах с цифровыми навыками наблюдается в ретейле (12% всех открытых вакансий с обязательным требованием работы в CRM-системах для подбора ), девелопменте (9%), ИТ-индустрии (7%), консалтинге, логистике, FMCG (по 6%), финтехе, медицине и фармацевтике (по 5%).

Но насколько вдохновляющей или печальной не была эта статистика, многие команды по подбору продолжают верить в мифы о том, что рекрутинговые CRM-системы это сложно, дорого и не нужно.

Ежедневно сервис HR-автоматизации Talantix от hh.ru используют десятки тысяч представителей малого, среднего и крупного бизнеса из разных отраслей и разных регионов РФ, стран СНГ.

Изучая опыт наших клиентов, мы выделяем несколько ключевых изменений в процессе найма компаний и бизнесе в целом после внедрения HR-автоматизации

Остановлюсь на некоторых из них, которые как раз иллюстрируют триаду экономического подхода: результативность, продуктивность и эффективность.

Повышение скорости найма и сокращение сроков закрытия вакансий: ИТ-компаниям удаётся на 30% быстрее нанимать разработчиков, медицинские компании сократили срок найма высококвалифицированных врачей в 2 раза, в ретейле и промышленности сроки найма персонала доходят и вовсе до 2 дней.

Продуктивность подбора: то есть сколько вакансий удаётся закрывать команде подбора с использованием HR-автоматизации, сравнивается с периодом до ёё внедрения.

Например, в девелоперских компаниях команды подбора повышают свою продуктивность в 3 раза, HR-командам на производстве удаётся закрывать по 300 вакансий в год, а их коллегам из непродуктового ретейла — по 60 вакансий в месяц.

И ещё один не менее важный показатель, который я хочу отметить: это загрузка команды подбора и её общее настроение. Немало коллег из HR-индустрии отмечают: большая нагрузка, однотипные задачи и операционная рутина приводят к эмоциональной усталости и выгоранию.

HR-автоматизация качественно меняет ежедневные рабочие задачи и делает жизнь рекрутеров в каком-то смысле счастливее. На примере наших пользователей мы заметили, что использование CRM-системы для подбора на 30% снижает нагрузку рекрутеров, а количество рутинных действий в ежедневной работе сокращается в 2-3 раза.

При этом доступ к CRM-системе одному рекрутеру обойдётся всего в 1,5–2 тыс. рублей в месяц. Сколько и на чём компания может сэкономить от внедрения HR-автоматизации, можно посчитать на этом калькуляторе.

Доктрина экономического подхода в рекрутменте останется с нами на ближайшие несколько лет. Гипертрасформация экономики продолжится, а вместе с ней ставка бизнеса на высокоэффективных HR-экспертов, быстрый подбор и цифровизацию. Поэтому если ваши HR-процессы остались в 2019-м, менять их придётся ещё быстрее, чем в пандемийный кризис, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Кейс: как CRM-система объединила рекрутеров и заводы Lactalis в России

Международная компания Lactalis (производит сыры под марками Galbani, President, линейку безлактозных молочных продуктов Parmalat) с 1997 года развивает бизнес в России. В 2001 году в Московской области построила собственное предприятие, с 2010 году в группу компаний вошёл Ефремовский маслосыродельный комбинат Тульской области.

Важный этап для Lactalis в России — конец 2019 г. — начало 2020 г. К группе компаний присоединились два крупных завода: Белгородский молочный комбинат и филиал БМК в городе Берёзовский Свердловской области.

Выросло число производственных площадок, география бизнеса стала обширной (60 регионов поставок), нужно было перестроить все процессы, включая работу команды подбора.

Ксения Жатикова, руководитель направления подбора персонала и адаптации ГК «Лакталис». Фото: Ольга Гибадуллина

«После присоединения двух крупных предприятий выросли уровень и масштабность бизнес-процессов, а соответственно, и объём найма, и нагрузка на рекрутеров. Встал вопрос — как перестроить управление подбором персонала в компании. 4 площадки — значит, 4 локации, где работали HR-менеджеры. На каждом заводе рекрутер сам набирал сотрудников, вёл свою базу кандидатов и по запросу центрального офиса предоставлял аналитику: общих файлов или программ, доступных всем менеджерам по подбору, не было. Поэтому нам нужно было создать единую систему подбора персонала, обеспечить работу всех рекрутеров в одном пространстве с одинаковым уровнем вовлечённости, централизовать всю деятельность кадровой службы, сформировать единую базу кандидатов для всех заводов».

Ксения Жатикова, руководитель направления подбора персонала и адаптации ГК «Лакталис».

Задач по поиску и найму персонала немало:

в массовом наборе (линейный персонал) находится 50–60 вакансий, в точечном (управленцы) — от 12 до 15 позиций. Объём вакансий на каждого рекрутера в линейном подборе — от 5 до 20 вакансий в месяц (на разных площадках), в точечном — 7-8 позиций.

Учитывая все факторы, на ГК «Лакталис» решили внедрить CRM-систему для рекрутмента. Руководство идею поддержало — цели команды были прозрачны, а опыт HR-директора подтверждал эффективность этого инструмента. В компании рассматривали несколько ATS-систем. Остановились на облачном решении для подбора персонала Talantix от hh.ru.

Что получили: команда подбора — в одной CRM-системе

Собрали в одном онлайн-пространстве Talantix всех HR-менеджеров с разных предприятий и качественно изменили рекрутмент в российском бизнесе: сократили в 2-3 раза время на закрытие вакансий, снизили на 30% нагрузку на каждого рекрутера. Перенесли и обогатили накопленную базу кандидатов с 4 заводов (более 70 тысяч резюме) Перенесли коммуникации с кандидатами во всех каналах в единую систему (из карточки кандидата можно написать ему на электронную почту или отправить сообщение в мессенджер (есть интеграции с WhatsApp, Telegram, Viber — под разные целевые аудитории соискателей. Вся переписка сохраняется в истории. Бесплатные СМС-подтверждения собеседования, чтобы кандидат не забыл о встрече. Кстати, в Talantix можно провести онлайн-собеседование с соискателем — через бесплатный встроенный модуль на платформе Microsoft Teams (можно записать интервью, чтобы сравнить с другими претендентами). Наладили взаимодействие HR-менеджеров и линейных руководителей, участвующих в подборе.

Настроили сбор и обработку данных для качественной HR- и бизнес-аналитики. Этот инструмент позволяет команде подбора «Лакталис» проанализировать ситуацию с подбором песронала на каждой площадке и в группе компаний в целом, чтобы выработать эффективную HR-стратегию. Кстати, HR-аналитику оценили и линейные руководители, она крайне важна для компаний, которые следят за окупаемостью инвестиций и эффективностью работы всех направлений, в том числе бэк-функций.

Фото: Ольга Гибадуллина

HR-аналитика в рекрутинговой CRM Talantix в двух форматах: дашборды и выгрузки в Excel. Так в системе визуализируются данные по воронке кандидатов.

Фото: Ольга Гибадуллина

В Talantix рекрутеры Lactalis обязательно указывают источник кандидата. Тогда, выгружая аналитику по этому показателю, руководитель подбора видит, сколько кандидатов приносит каждый источник, откуда приходит больше всего соискателей, сколько стоит компании каждый отклик из каждого источника.

Ксения Жатикова, руководитель направления подбора персонала и адаптации ГК «Лакталис». Фото: Ольга Гибадуллина

«Система Talantix объединила работу рекрутеров на 4 площадках в разных городах, помогла создать единую базу кандидатов и кадровый резерв — теперь все данные находятся в облачном хранилище, доступном всей команде подбора. Общее онлайн-пространство позволяет нам работать, невзирая на разницу часовых поясов. Talantix обеспечивает взаимозаменяемость сотрудников команды подбора: допустим, заболел рекрутер с завода в городе Ефремов Тульской области, его коллега из Свердловской области может подхватить работу с кандидатом. В пандемию мы все оценили эту функцию. Кроме того, у нас много соискателей, готовых переехать в другой регион, единая HR-система позволяет рассматривать одного человека на разные производства».