Белка. Четыре лапы на двух колесах

Фото: Евгений Лобанов

Мотопутешественница со стажем Елена Неустроева вместе с мужем за пятнадцать лет объездила всю Европу и Россию – от Калининграда до Владивостока. В прошлом году они ездили по Кавказу – Дагестан, Чечня, Осетия. А по возвращении обнаружили, что соседи по частному сектору продали дом и уехали, оставив в нем собаку, которую Елена обнаружила во время пробежек – животное стало бегать вместе с девушкой.

Знакомство

Пока за судьбу добродушной Белки переживали соседи, Елена пыталась пристроить собаку в добрые руки. Но забирать собаку никто не спешил, зато сама Елена к Белке очень привязалась и убедила мужа взять ее в семью. Но встал вопрос: ребята постоянно в путешествиях – как быть с собакой?

– У нас есть мотоцикл с коляской, – рассказывает Елена. – Мы ездили на нем зимой в мотопутешествие и не успели снять коляску. Решили прокатить в ней Белку, посмотреть, комфортно ли ей будет.

Удивительно, но Белка легко привыкла к поездкам в коляске. Тогда ее попробовали прокатить на заднем сиденье мотоцикла. Сначала пара катала Белку только на небольшие дистанции по Уралу, затем маршруты удлинились до дальних поездок и мотопутешествий. Специально собаку к этому не готовили, просто посадили на мотоцикл и начали понемногу катать.

По мнению Елены, такая покладистость собаки объясняется просто: Белка, успевшая побыть бездомной, готова была на что угодно, лишь бы оставаться вместе с хозяевами. Хотя и сама собака сразу проявила повышенный интерес к путешествиям: не пыталась слезть с мотоцикла, с любопытством крутила головой по сторонам. Поначалу немного боялась, но со временем страх пропал.

Четвероногая мотопутешественница

Сегодня Белка накатала километров куда больше многих людей. Этим летом вместе с Еленой и Юрием она посетила Казахстан.

– Нас поразила реакция казахстанцев, когда они видели Белку, – улыбается Елена. – Это страна, где собаки не очень популярны, там предпочитают кошек. Но люди, встречая нас, останавливались и просили сфотографироваться. Один мужчина на «Газели» тоже к нам подошел, сказал: «О, круто!». А через месяц, когда мы ехали в Москву, опять встретили этого мужчину! Оказалось, он нас узнал и специально ехал, чтобы поздороваться.

В свою первую загранпоездку мотособака отправилась в коляске мотоцикла. А зимой Белка таким же способом доехала до Териберки на Крайнем Севере. Для этого путешествия Юрий не только собственноручно изготовил тент для коляски мотоцикла, но и организовал в нем систему отопления. Елена с улыбкой вспоминает, что другие водители не понимали, кто это едет в коляске. Хотя сейчас Елену, Юрия и Белку уже узнают и в Екатеринбурге, и в других городах страны.

Елена рассказывает, что в России созданы неплохие условия для путешествующих с животными. Составляя маршрут, она всегда проверяет – пускают ли в гостиницы, где планируется остановка, с домашними животными. Оказалось, что это совсем не проблема – особенно в хороших отелях. По мнению девушки, в стране за последнее время сильно улучшились условия для путешественников.

– Десять лет назад по России передвигаться на мотоцикле вообще не хотелось, – вспоминает Елена. – Хотелось отправить его на границу, там пересесть и ехать на нем уже по Европе. Сейчас везде появляется хорошая инфраструктура и общепит.

В путешествиях Белка питается вполне по-человечески – котлетками с гречкой из придорожных кафе, а вот по вечерам Елена готовит ей особое блюдо – индейку с брокколи. Девушка пыталась приучить Белку к сухому корму, но мотособака внезапно оказалась непреклонной и от таких изысков отказалась наотрез.

Очень скоро Елена, Юрий и Белка собираются отправиться в очередное путешествие – Финляндия – Швеция – Эстония. Маршрут включает в себя переправу на пароме, где мотособаке пришлось заказать отдельную каюту, потому что альтернативой была… клетка. Ребята очень надеются, что международная ситуация их планам не помешает. Но на всякий случай готовят резервный маршрут в Грузию.

Видео: Николай Моос