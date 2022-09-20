"Союзмультфильм" судится со свердловскими предпринимателями из-за Чебурашки и Крокодила Гены

"Союзмультфильм" требует компенсацию от свердловских предпринимателей за нарушение авторских прав. Фото: Владимир Мартьянов

"Союзмультфильм" подал иски в суд на свердловских предпринимателей и продавцов, которые использовали изображение героев известных мультиков. Речь идет о Чебурашке, Винни-Пухе, Крокодиле Гене, Карлсоне и других.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, на рассмотрение поступило несколько десятков исковых заявлений от киностудии. Компания требует взыскать с ответчиков компенсацию за нарушение исключительных прав. Претензии предъявлены индивидуальным предпринимателям и продавцам, которые торговали игрушками, одеждой и прочими вещами с изображением анимационных персонажей. Суммы возмещения варьируются от 50 до 100 тысяч рублей по каждому иску. Всего "Союзмультфильм" подал около 5 тысяч заявлений в суды по всей стране.

"Киностудия "Союзмультфильм" провела масштабную работу по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России. Итогом проведения мониторинга, процесс которого занял около года, стало обнаружение на данный момент более 6 тысяч нарушений. По свыше 5 тыс. из установленных фактов составлены и направлены в суды соответствующие исковые заявления", — цитирует Интерфакс пресс-службу студии.

В "Союзмультфильме" отметили, что в их пользу уже вынесены 142 решения. Юристы киностудии объясняют, что в суд обращаются в случае, когда производитель отказывается идти на прямой диалог. По данным компании, очень часто неправомерно используются изображения Матроскина, Шарика, Дяди Федора из мультиков про Простоквашино, котенка по имени Гав, волка из анимационной картины "Жил-был пес".

Напомним, в июле 2022 года в "Союзмультфильме" сообщили о смерти режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана, который создал образ Чебурашки.