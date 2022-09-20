Высший авторитет

Фотопортрет В. Яковлева из экспозиции Музея Арбитражного суда Свердловской области. Фото: фонд Музея Арбитражного суда Свердловской области

21 сентября 1922 года ВЦИК и Совнарком РСФСР издали положение, предусматривающее, что впредь имущественные споры между государственными учреждениями и предприятиями будут разрешаться Высшей арбитражной комиссией при Совете труда и обороны, а на местах – арбитражными комиссиями при областных экономических совещаниях. С этого дня ведется отсчет существования арбитражной судебной системы нашей страны. Организатором и создателем системы арбитражных судов новой России является Вениамин ЯКОВЛЕВ – первый председатель Высшего арбитражного суда РФ, чья судьба тесно связана со Средним Уралом.

В Екатеринбурге существует музей, где собраны уникальные экспонаты, касающиеся жизни и профессиональной деятельности заслуженного юриста РСФСР, государственного деятеля и почетного гражданина Свердловской области. В этом году Вениамину Фёдоровичу исполнилось бы 90 лет. По просьбе коллектива Арбитражного суда Свердловской области семья передала на музейное хранение его личные вещи и награды, которые и стали основой постоянной экспозиции, которая располагается в здании суда, на Шарташской, 4.

Объявление в газете «Уральский рабочий» о создании Арбитражной комиссии при Областном экономическом совете. 15 ноября 1922 г. Фото: Документы из Государственного архива Свердловской области. Фото: Документы из Государственного архива Свердловской области

Из сведений о действительном составе служащих Уральской областной арбитражной комиссии на 1 сентября 1923 г. можно узнать, что первый ее председатель Борис Акимович Штернберг зарплату за свою работу не получал. Фото: Документы из Государственного архива Свердловской области

Мантия судьи

Центральное место в музее занимает судейская мантия, в которой Вениамин Яковлев отправлял правосудие в Высшем арбитражном суде РФ. На соседнем стенде – удостоверение руководителя суда, подписанное председателем Верховного Совета РФ Русланом Хасбулатовым.

Удостоверение председателя Высшего арбитражного суда РФ, подписанное председателем ВС РФ Р. Хасбулатовым. Фото: Алексей Кунилов

«В конце 80-х годов, когда на смену плановой экономике пришла рыночная, появились первые кооперативы и индивидуальные предприниматели, стало очевидным, что советское законодательство не соответствует новым реалиям. Более того, в стране вообще не было системы разрешения коммерческих споров, возникающих на базе частной собственности. В одночасье устаревший Государственный арбитраж был упразднен, а на основе его материальной базы в 1992 году начала формироваться нынешняя система арбитражных судов России. У предпринимателей появилась судебная защита», – рассказал пресс-секретарь Арбитражного суда Свердловской области Владилен Першин.

В 1990 году Вениамин Яковлев занял пост председателя Высшего арбитражного суда СССР, оставив должность министра юстиции СССР. В постсоветский период вплоть до 2005 года возглавлял Высший арбитражный суд РФ, проделав колоссальную работу по созданию эффективной системы по рассмотрению экономических споров.

Судейская мантия В. Яковлева – один из центральных экспонатов музея. Фото: Алексей Кунилов

Указ Президента РФ Указом от 12 августа 2022 года «Об увековечении памяти В.Ф. Яковлева» Владимир Путин поручил Правительству РФ учредить с 2023 года 10 персональных именных стипендий для студентов и аспирантов Российского государственного университета правосудия, рекомендовал Правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски на доме, где жил В.Ф. Яковлев, а правительству Свердловской области – рассмотреть вопросы о присвоении его имени одной из улиц г. Екатеринбурга и об установке в столице Урала памятника выдающемуся юристу.

Конституция советника

За стеклом музейного стенда на одной полке стоят Конституция РФ в бордовой обложке, письменный прибор из камня и пластиковые настольные часы – эти вещи находились у Вениамина Фёдоровича на рабочем столе, в его кабинете советника Президента РФ.

В 1993 году Вениамин Яковлев как советник первого Президента РоссииБориса Ельцина входил в состав рабочей комиссии по доработке проекта текста Конституции РФ. В 2005 году он стал советником Владимира Путина, через три года перешел на работу к Дмитрию Медведеву. В экспозиции музея представлена книга «Советник трех президентов», в которой Вениамин Фёдорович рассказал о наиболее острых моментах жизни страны за последние 80 лет.

В качестве советника Президента РФ он нередко приезжал в Екатеринбург и в формате мобильной приемной главы государства проводил личные встречи с людьми, помогая решать самые разные проблемы.

Вениамин Яковлев активно принимал участие в работе по созданию Арбитражно-процессуального кодекса РФ – одного из основных документов, регламентирующих судопроизводство в арбитражных судах, Гражданского кодекса, Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Закона «О статусе судей Российской Федерации», Кодекса судейской этики.

Часы от Президента

На отдельной полке стеклянного шкафа поблескивают гранями награды заслуженного юриста РСФСР – это звание Вениамину Яковлеву присвоили еще в 1982 году. А вот высшую юридическую премию России «Юрист года» в номинации «Развитие законодательства» он получил в 2011 году. Награда от Ассоциации юристов России соседствует с печатью нотариата Франции, полученной в благодарность за сотрудничество в сфере развития юриспруденции.

Здесь же на стенде представлены копии орденов «За заслуги перед Отечеством I-IV степеней» и наручные часы – подарок Президента России. По потертому кожаному ремешку видно, что хозяин часто надевал их.

Особое место в экспозиции занимает лента Почетного гражданина Свердловской области, звание присвоено Вениамину Яковлеву в 2007 году. По воспоминаниям знавших его людей, он с большой любовью относился к Екатеринбургу, называя его своим «близким, дорогим городом», и готов был сделать все от него зависящее, чтобы жизнь в столице Урала стала лучше.

Наручные часы В. Яковлева – подарок Президента России. Фото: Алексей Кунилов

Докторская

Автор более 150 научных публикаций по проблемам теории права, Вениамин Яковлев главным делом своей жизни называл докторскую диссертацию «Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений», которую защитил в 1973 году. Этот труд, наряду с другими документами, представлен в экспозиции музея.

«Работая проректором по учебной работе Свердловского юридического института, Вениамин Фёдорович провел огромную работу по внедрению в институте новых специализаций, среди которых правовая служба в экономике, судебно-прокурорское и следственное направления в подготовке выпускников», – рассказал Владилен Першин.

Примечательно, что профессор В.Ф. Яковлев в свое время сам учился в Свердловском юридическом институте, причем на первый курс поступил в 16 лет.

Одними из первых новую экспозицию музея увидели как раз студенты, обучающиеся в Уральском государственном юридическом университете, который с февраля этого года носит имя В.Ф. Яковлева.

Кроме экспозиции, посвященной знаменитому юристу, посетителей музея знакомят с историей развития Арбитражного суда Свердловской области, деятельностью трех его председателей Маргариты Щекутовой, Ирины Решетниковой и Светланы Цветковой. В экскурсию также включено посещение зала судебного заседания и архива суда.

«Добрый, умный, справедливый» Светлана ЦВЕТКОВА, председатель Арбитражного суда Свердловской области в почетной отставке: «Если вспоминать встречи с Вениамином Фёдоровичем, то это всегда свет, радость, уверенность в настоящем и будущем, жизнелюбие и оптимизм. Если следовать его логике, то нужно говорить не «как жаль, что его с нами нет», а «как замечательно, что посчастливилось встречаться с ним, беседовать и учиться у него». Станислав СИДОРКИН, председатель Арбитражного суда Свердловской области: «Создание арбитражных судов сыграло огромную роль в формировании всей правовой системы новой России, потянуло за собой развитие всей правовой инфраструктуры. Сам же Вениамин Фёдорович Яковлев вошел в историю России как инициатор и создатель системы арбитражных судов, он был и остается одним из самых авторитетных юристов нашей страны, видным ученым, выдающейся личностью, Человеком с большой буквы. В памяти коллег и многочисленных учеников он остается не только выдающимся ученым и талантливым руководителем, но и человеком необычайной доброты, внимательным к окружающим его людям, всегда готовым поделиться опытом и знаниями, оказать поддержку и помощь в различных жизненных ситуациях». Алексей ВОРОБЬЁВ, член Совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», председатель правительства Свердловской области (1996–2007): «Вениамин Фёдорович запомнился как самородок русской земли, рожденный на Урале, сам себя воспитал и вырастил. Помню его по работе в Уральском юридическом институте. Это был исключительно образованный человек, умеющий донести свою мысль до собеседника. В XIX веке в России возникло такое явление как интеллигенция, Яковлев и был таким ярким представителем нашей национальной интеллигенции. Он стоял у истоков современной российской власти, он создавал экономическое законодательство, систему экономического правосудия, которая функционирует очень эффективно. При этом удалось взять лучшее из советской системы. Величие человека – не только в его исключительных знаниях и таланте, но и в умении не превозносить их. Будучи по природе большим руководителем, он оставался и прекрасным человеком. Государство может гордиться такими людьми. Вспоминаю общение, дискуссии с ним с большой благодарностью. Россия держалась, держится и будет держаться на таких людях». Вера МИНИНА, дочь Вениамина Яковлева: «Добрый, умный, справедливый, пожалуй, эти три слова способны полностью охарактеризовать моего отца. Каждое свое решение он принимал на семейном совете, и для него было очень важно, чтобы семья его поддержала, когда он совершает очередной свой шаг на жизненном пути. Несмотря на все высокие должности, которые он занимал, семья для него была всегда на первом месте».