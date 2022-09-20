«Здесь нам спокойно»

«Россия отнеслась к нам с сочувствием и гостеприимством. Нам все только и делают, что помогают», – рассказал Юрий Федрук, пенсионер из села возле Энергодара. Фото: Павел Ворожцов

Семеро ребят из ДНР, ЛНР и Запорожской области начали учебный год в 4-й и 13-й школах города Полевского. Городские власти и предприятия помогли им с формой и школьными принадлежностями. Тем временем их родители занимаются трудоустройством, оформляют гражданство и решают квартирный вопрос. Проживают семьи, прибывшие на Урал, в пункте временного размещения (ПВР).

На сегодня в ПВР разместились 27 человек. Елена Макаренко приехала в Свердловскую область шестого августа вместе с мужем Александром, дочками 11 и 14 лет и котом Филимоном из Дзержинска (с 2016 г. Торецк – Прим. ред. ) Донецкой области. Город находится на границе с ДНР, и если предыдущие восемь лет жизнь была относительно спокойной, то последние дни, говорит Елена, стали невыносимы. К отсутствию воды, газа, света и связи добавились круглосуточные обстрелы.

– Надо было срочно выво­зить детей. Сейчас тут у нас все налаживается. Девочки ходят в четвертую школу, младшая в пятый, старшая в восьмой класс. Им, правда, тяжело перестраиваться, потому что дома они учились на украинском, но помогают учителя, уделяют больше внимания и времени, – рассказывает женщина.

Семья Макаренко успела забрать с собой минимум вещей, в основном летних. Помогли волонтеры в пункте временного размещения, предоставили одежду и обувь на осень.

По словам заместителя министра социальной политики региона Алексея Сабитова, на сегодняшний день все беженцы, находящиеся в Свердловской области, обеспечены осенними вещами. «Одеть» их помогают многочисленные общественные организации.

– Очень отзывчивы оказались наши жители: обычные граждане приходят, делятся одеждой и необходимыми вещами. Мы помогаем с миграционными вопросами: подать анкеты, заявления для получения свидетельства о предоставлении временного убежища. Решение принимается в течение трех суток. После этого гражданин может получить полис обязательного медицинского страхования, а значит, и плановую медпомощь, – пояснил Алексей Сабитов.

Работы хватит всем

Оксана Павелко приехала в Полевской вместе с отцом-пенсионером и сыном-студентом. Рассказала, что отцу нужна была медицинская помощь, которую в их родной Запорожской области оказать не могли – не было нужных лекарств. Здесь же сразу направили в больницу и уже вылечили и выписали. Сыну помогли поступить в техникум, сейчас он на первом курсе, осваивает профессию «оператора трубного производства». Сама Оксана проходит медкомиссию для устройства на работу.

– Мы уже получили свидетельство о временном убежище – это дает право на трудоустройство, – рассказывает она. – Нашла подходящую вакансию на Северском трубном заводе. Он похож с прежним местом работы – Криворожским металлургическим заводом. Здесь буду сортировщицей-сдатчицей или крановщицей.

Конечно, украинская квалификация здесь не пойдет: кран не такой и оборудование другое, но зато получу работу. На пенсию хочу выйти здесь, туда мы не вернемся.

Сейчас семье Оксаны осталось оформить инвалидность отца и пенсию, дополнительно они будут получать выплаты, предусмотренные Указом Президента РФ Владимира Путина (подробнее – в справке).

По данным Минсоцполитики региона, все, кто приехал на Средний Урал из ЛНР, ДНР и Украины, стремятся оформить российское гражданство, а те, кто уже получил свидетельство о предоставлении временного убежища, активно занимаются поиском работы. Так, трое проживающих в ПВР медиков уже устроены в Полевском в частные клиники, еще трое беженцев устраиваются на СТЗ, один работает сторожем.

Вакансий на городских предприятиях достаточно, сообщил глава Полевского городского округа Константин Поспелов: «В Центре занятости нашего города сейчас зарегистрировано более 600 вакансий. Есть рабочие места с заработной платой в 60 тысяч рублей. И люди выбирают: половина из размещенных у нас уже трудоустроены или в процессе. Этот вопрос нас волнует, и мы практически его решили».

Останемся здесь

Юрий Федрук и его семья из семи человек находится в Полевском меньше всех – всего две недели. Пока супруга и дочь с мужем занимаются оформлением документов и ищут жилье, он занимается с пятилетней внучкой Катей и любимцем семьи – псом Тишкой. В начале сентября они покинули село под Энергодаром. Пенсионер рассказывает, когда начались обстрелы Запорожской АЭС, испугались, что она взорвется, поэтому всей семьей сели в машину и выбрали регион подальше.

– Для молодежи перспектив здесь много – для учебы, работы. Рядом ведь город-миллионник. Мы здесь останемся жить даже когда все закончится. Детям здесь нравится, особенно природа, и город нравится, единственное – без своей крыши над головой тяжело. Будем надеяться, все наладится и свой дом будет. Там у нас был свой дом в селе, хозяйство: курочки, кролики. Огородом занимались. Оставить это там и уехать, равносильно, как у живого человека сердце вырвать… Всю жизнь собирали, копейка к копейке, покупали что-то, обустраивали… Но зато здесь нам теперь очень спокойно, – делится Юрий.

По данным Минсоцполитики региона, в Свердловской области сейчас размещены более 1700 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, большая часть из них уже сами нашли жилье, находятся у друзей или родственников. В Пунктах временного размещения региона сейчас находятся порядка 500 человек, проживание и питание для них организовано бесплатно, за счет средств из федерального бюджета, а волонтеры продолжают сбор средств и необходимых вещей.

Справка Указ Президента РФ о выплатах гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим в Россию, подписан в конце августа. Документ предусматривает как единовременные, так и ежемесячные выплаты пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми, родителям студентов и беременным женщинам. Выплаты варьируются от трех до 20 тысяч рублей и будут производиться до конца 2022 г.