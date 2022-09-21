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Общество
21 сентября 2022, 09:57

В Госдуме хотят увеличить ежемесячное пособие для беременных

  Валерия Белякова
Беременность

Депутаты Госдумы разработали законопроект по увеличению ежемесячного пособия для матерей-одиночек и полных семей. Фото: Галина Соловьева

Увеличить ежемесячное пособие для беременных предлагают депутаты Госдумы. Они хотят повысить выплаты до двух прожиточных минимумов (ПМ) для матерей-одиночек и до одного – для полных семей.

Сейчас беременные, вставшие на медицинский учет в первые 12 недель срока, ежемесячно получают пособие в размере 50% от прожиточного минимума, если доход семьи не превышает размер регионального ПМ. Законопроект, разработчиками которого выступила группа депутатов фракции "Справедливая Россия", предлагает повысить выплаты с 50% прожиточного минимума до 200% для матерей-одиночек и до 100% для полных семей. Документ уже вынесли на рассмотрение в Правительство РФ, сообщают "Известия".

По данным ПФР, суммы пособия будут варьироваться в зависимости от прожиточного минимума, установленного в регионе. Например, в Москве ежемесячная выплата матери-одиночке может составить больше 20 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — выше 14 тысяч рублей.

"Принимая во внимание, что одним из приоритетов российской политики является решение демографической проблемы, принятие предлагаемого законопроекта позволит предоставить увеличенные меры государственной поддержки нуждающимся семьям и будет способствовать увеличению рождаемости", — цитирует издание пояснительную записку к законопроекту.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы федерального бюджета на увеличенные выплаты в 2023 году могут составить около 92 млн рублей. На данный момент заложено 24,6 миллиона рублей.

Напомним, ранее парламентарии предложили в России сделать бессрочной программу материнского капитала.

Областная газета Свердловской области

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