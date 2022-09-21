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21 сентября 2022, 12:38

В Первоуральске ЗАГС по ошибке записал пенсионерку умершей

суд

Рассмотрение заявления находится на контроле городской прокуратуры. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Первоуральска провела проверку по обращению местной жительницы 1947 года рождения о том, что в отделе ЗАГСа ее по ошибке записали умершей. Выяснилось, что в июле нынешнего года в Нижнем Тагиле скончалась полная тезка заявительницы.

Было установлено, что ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила составил запись акта о смерти заявительницы по ошибочной информации, которая поступила от отделения полиции № 19 МУ МВД России "Нижнетагильское". Далее сведения о смерти женщины были направлены в управление пенсионного фонда Первоуральска, который прекратил выплаты пенсии по старости заявительнице.

"С целью восстановления нарушенных прав местной жительницы прокурор города направил заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния в Первоуральский городской суд ", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Рассмотрение заявления находится на контроле городской прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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