Плюс двести тысяч екатеринбуржцев

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Росстат обнародовал предварительные итоги Всероссийской переписи населения-2020, которая из-за пандемии коронавируса проводилась в 2021 году. Количество жителей Свердловской области за последние десять лет практически не изменилось – по численности регион занимает пятое место в стране. В топ-4 российских городов входит и Екатеринбург, где добавилось более 200 тысяч жителей. Результаты переписи говорят об улучшении социально-экономического климата на Среднем Урале, считают эксперты.

Приросли миллионниками

По данным Росстата, сегодня в России постоянно проживает 147,2 млн человек. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года численность населения страны увеличилась на 2,05 млн. Наибольший рост показали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Севастополь. В Дальневосточном, Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах число жителей, наоборот, сократилось. Самыми многонаселенными регионами стали: Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан.

Перепись-2020 показала, что в стране продолжается процесс урбанизации населения: 75 процентов россиян живут в городах, 25 процентов – в сельской местности. В 2010 году это соотношение составляло 74 и 26 процентов. Сразу четыре города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж – стали городами-миллионниками. Теперь в стране 16 муниципалитетов, где проживает более одного миллиона человек: это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград и четыре вышеупомянутых города. В общей сложности в них живет 35,7 млн россиян – 24 процента от всего населения страны.

В лидерах – те же

В Свердловской области в переписи-2020 приняли участие более 75 процентов жителей. Это очень хороший показатель по меркам страны, отмечает директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. Численность населения составила 4,2 млн человек. За 10 лет количество свердловчан сократилось всего на 28,7 тысячи.

– Десять лет назад по результатам переписи область не досчиталась почти 100 тысяч человек, был серьезный отток жителей в другие регионы. По итогам переписи-2020 численность населения сократилась всего на 28,7 тысячи человек, что говорит об улучшении социально-экономического климата в регионе и желании людей здесь жить. Это очень важные изменения для Свердловской области, – считает директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Свердловская область по-прежнему остается абсолютным лидером по числу жителей среди регионов Уральского федерального округа (для сравнения: в Курганской области проживает 776,6 тысячи человек, в Тюменской – 3,8 млн, Челябинской – 3,4 млн), а по стране занимает пятое место. Кстати, мужчин на Среднем Урале – 1,9 млн, а женщин чуть больше – 2,2 млн.

В Екатеринбурге – большие перемены: столица региона снова приросла населением. Столица Урала также занимает четвертое место по численности среди российских городов.

– В городе и прилегающих поселках, подчиненных городской администрации, количество жителей выросло в общей сложности на 205,5 тысячи человек и составило 1,58 миллиона, – сообщила «ОГ» временно исполняющая обязанности руководителя Свердловскстата Лариса Стафеева.

Вслед за Екатеринбургом идут: Нижний Тагил – 341,7 тысячи человек, Каменск-Уральский – 166,6 тысячи, Первоуральск – 133,3 тысячи и Серов – 100,5 тысячи.

– Пятерка городов-лидеров – та же самая, что и 10 лет назад, но внутри произошли изменения: в Нижнем Тагиле население сократилось на 22,8 тысячи человек, в Каменске-Уральском – на 10,5 тысячи, в Первоуральске – на 10,1 тысячи, в Серове – на 5,2 тысячи, – рассказала «ОГ» начальник отдела статистики и здравоохранения Свердловскстата Елена Мугинова.

Самые крупные субъекты Российской Федерации № Субъект федерации Перепись-2010,млн человек Перепись-2020,млн человек 1 Москва 11,739 13,004 2 Московская область 7,095 8,524 3 Краснодарский край 5,226 5,689 4 Санкт-Петербург 4,880 5,596 5 Свердловская область 4,297 4,268 6 Ростовская область 4,277 4,197 7 Респ. Башкортостан 4,072 4,038 8 Респ. Татарстан 3,786 3,902 9 Челябинская область 3,476 3,466 10 Нижегородская область 3,310 3,202 11 Самарская область 3,215 3,179

Самые крупные города России № Город Перепись-2010, млн человек Перепись-2020, млн человек 1 Москва 11,739 13,004 2 Санкт-Петербург 4,880 5,596 3 Новосибирск 1,474 1,634 4 Екатеринбург 1,350 1,580 5 Казань 1,144 1,309 6 Нижний Новгород 1,251 1,226 7 Челябинск 1,130 1,190 8 Красноярск 0,974 1,188 9 Самара 1,165 1,173 10 Уфа 1,062 1,145 11 Ростов-на-Дону 1,089 1,142 12 Омск 1,154 1,126 13 Краснодар 0,745 1,107 14 Воронеж 0,890 1,058 15 Волгоград 1,021 1,051 16 Пермь 0,991 1,034

Справка Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением была возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе квартир переписчики использовали планшетные компьютеры с российской операционной системой «Аврора». Также оставить свои данные можно было на переписных участках, в том числе в МФЦ «Мои документы».

Вот как бывает Перепись населения проводится в России один раз в 10 лет. Ее результаты во многом меняют государственную политику. К примеру, после переписи 1926 года в СССР началась разработка планов развития народного хозяйства – пятилеток. В первую пятилетку в стране было построено три тысячи новых заводов. А после переписи 2002 года в России заработала программа материнского капитала, действующая до сих пор.

Минус и плюс

В Свердловской области, как и по всей России, идет процесс урбанизации населения: 3,6 млн свердловчан сегодня проживают в городах и только 607,9 тысячи – в сельской местности. За десять лет количество сельских жителей сократилось на 85,8 тысячи человек – это два таких города, как Среднеуральск, или полторы Ревды.

– Судя по результатам, на Среднем Урале просматривается общероссийский тренд – жители стремятся в города, покидая сельские территории. Процесс урбанизации имеет место во всем Уральском федеральном округе, но если в Курганской области сельское население составляет 36 процентов, то в Свердловской – 14. И это, безусловно, соответствует портрету региона как одного из крупнейших промышленных центров России с концентрацией в городах, где есть промышленные предприятия – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других, – отмечает Анна Гурарий.

Продолжается отток жителей из северных территорий: население Ивделя за 10 лет уменьшилось на 6,7 тысячи человек, Карпинска – на 4,2, Краснотурьинска – на 5,4, Верхотурья – на 2,9, Новой Ляли – на 4,5 тысячи. Зато в небольших городах поближе к центру региона, наоборот, зафиксирован прирост. К примеру, выросло количество жителей в Реже: в 2010 году было 38,2 тысячи, сейчас – 45,7. Растет Верхняя Пышма: 10 лет назад в городе проживало почти 60 тысяч человек, сегодня – более 88 тысяч. Пресс-служба мэрии Ирбита на официальном портале в соцсетях сообщила: «Сегодня в Ирбите проживает более 37 тысяч человек. По итогам предыдущей переписи ирбитчан было чуть больше 35 тысяч. Цифры означают, что город растет, причем за счет переезда сюда жителей из других территорий».

Как сообщили в Свердловскстате, данные о возрасте, образовании, жилищных условиях свердловчан, а также о национальном составе региона и основных источниках жизнеобеспечения населения сейчас обрабатываются. Окончательно итоги Всероссийской переписи населения-2020 эксперты подведут к декабрю текущего года.

Экспертиза Анна Гурарий, директор департамента политологии и социологии УрФУ: – Значение переписи для регионов и России в целом сложно переоценить. В ходе нее актуализируются данные не только о численности населения, но и о его структуре и условиях жизни. Именно эта информация используется государством при планировании бюджета, внедрении социальных программ и различных льгот. Вдобавок результаты переписи – это база уникальных сведений для исследователей из самых разных областей науки. Юлия Лаврикова, директор Института экономики УрО РАН: – В современных условиях перепись населения очень важна: при большой скорости происходящих в мире процессов она позволяет сделать углубленный срез ситуации в стране и регионе. Не всегда текущие, оперативные данные отражают объективную картину, а перепись дает такую возможность. Если говорить конкретно о Свердловской области, изменения численности населения в муниципалитетах свидетельствует о поляризации пространства в сторону крупнейших городов региона. Это сегодня характерно для всех субъектов РФ. Исправить ситуацию помогут только крупные проекты, привлекающие жителей в «нецентральные» территории, и их инфраструктурное обустройство.