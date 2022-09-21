Находящиеся на Среднем Урале беженцы с Донбасса примут участие в референдумах

Для избирателей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей организуют процесс голосования на Среднем Урале. Фото: Алексей Кунилов

Находящиеся на Среднем Урале беженцы с Украины смогут принять участие в референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В регионе организуют избирательные участки, сообщили в пресс-службе Свердловского областного избиркома.

"По запросу избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для проведения голосования будет предоставлено необходимое технологическое оборудование — ящики и кабинки для голосования и прочее", — уточнили в комиссии региона.

С 23 по 26 сентября голосование состоится по местонахождению беженцев. 27 сентября в Свердловской области откроют избирательные участки.

В региональном избиркоме отметили, что на Среднем Урале уже проходили подобного рода референдумы для иных государств. В частности, в Екатеринбурге голосования были организованы для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

Напомним, сразу несколько территорий: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области заявили о желании стать субъектами Российской Федерации.