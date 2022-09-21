Губернатор Свердловской области поставил задачу усилить защиту учебных заведений

Евгений Куйвашев поручил усилить работу по антитеррористической защищенности объектов образования. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев поставил задачу по усилению антитеррористической защищенности учебных заведений. Глава региона поручил решить вопросы технической укрепленности зданий, отработки действий персонала, наличия охраны и прочие моменты, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Мы с вами не первый год этим занимаемся, но до сих пор в ходе проверок выявляются недостатки. Самые распространенные из них — отсутствие физической охраны или формальный подход к ее организации, неисправность защитных систем, нарушение ограждения территории. Считаю, что уже пора окончательно закрыть этот вопрос", — пояснил на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что в областном бюджете 2023 года должны быть заложены средства на устранение недостатков, которые обнаружат в системах безопасности образовательных учреждений.

Также на заседании собравшиеся обсудили вопросы по профилактике терроризма среди молодежи. Кроме этого, были затронуты темы защиты торговых объектов, подготовки государственных и муниципальных служащих на случай угрозы.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил активизировать в регионе работу по развитию проекта "Единая социальная карта".