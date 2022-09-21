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Общество
21 сентября 2022, 17:20

Жители Екатеринбурга хотят видеть на улицах синие троллейбусы

  Валерия Белякова
Синий троллейбус

За синий цвет троллейбусов проголосовало наибольшее число жителей Екатеринбурга. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Жители Екатеринбурге хотят видеть на городских улицах троллейбусы синего цвета. За него проголосовало больше всего горожан, рассказал в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов.

"Спасибо горожанам за активность, больше 14,5 тысяч человек участвовали в голосовании. Победил синий", — написал мэр Екатеринбурга.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Градоначальник отметил, что закупка новых троллейбусов намечена на ближайшее время. Ожидается, что половина машин поступит в Екатеринбург до конца 2022 года. В начале следующего года должны прийти остальные. В общей сложности город купит 45 новых троллейбусов. Средства, больше миллиарда рублей, на приобретение нового электротранспорта были выделены из трех бюджетов.

Напомним, опрос по выбору цвета для троллейбусов в Екатеринбурга длился несколько дней, на выбор горожанам были предложены: синий, желтый, красный и оранжевый.

Областная газета Свердловской области

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