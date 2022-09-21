В Екатеринбурге 23 сентября пройдет патриотический митинг-концерт

Целью концерта будет поддержка волеизъявления населения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Фото: Полина Зиновьева

В первый день проведения референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ, 23 сентября, в Екатеринбурге пройдет патриотический митинг-концерт. Хедлайнером станет солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Мероприятие организуют несколько общественных организаций, сообщает ЕАН со ссылкой на слова чиновников.

Целью концерта будет поддержка волеизъявления населения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Акция начнется на площади перед Дворцом молодежи, в 16:00.

Отметим, что решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. Голосование пройдет в период с 23 по 27 сентября. Ранее "ОГ" писала, что находящиеся на Среднем Урале беженцы с Украины также смогут принять участие в референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.