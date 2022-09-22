В Госдуме предложили оплачивать ипотеку мобилизованных граждан за счет государства

В Госдуму до конца недели внесут законопроект об оплате ипотеки мобилизованных граждан за счет государства. Фото: Галина Соловьева

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий оплату ипотеки мобилизованных граждан за счет государства. С инициативой выступил заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу", — цитирует ТАСС депутата.

Законопроект коснется ипотечных выплат, а также автокредитов. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца недели. По мнению парламентария, мера должна распространяться на весь период службы резервистов, призванных в ходе мобилизации.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будет призвано около 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт.