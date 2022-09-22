Губернатор Свердловской области назвал причину смога в Екатеринбурге

Причиной запаха гари в Екатеринбурге стал торфяной пожар. Фото: Павел Ворожцов

Причиной смога в Екатеринбурге стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В Екатеринбурге сегодня сильный смог. Главная причина — в торфяном пожаре на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково", — написал Евгений Куйвашев.

По данным главы региона, возгорание у деревни было локализовано накануне вечером. Над ликвидацией пожара продолжает сейчас работать сводный мобильный отряд ГУ МЧС РФ по Свердловской области и Авиалесоохрана.

Также губернатор отметил, что с начала недели в регионе действует штормовое предупреждение синоптиков. На Среднем Урале местами сохраняется высокая пожарная опасность. С понедельника в области обнаружены 29 возгораний, из которых 19 уже потушены.

Напомним, жители Екатеринбурга жалуются на запах гари, в свердловском Роспотребнадзоре посоветовали горожанам пока проводить меньше времени на воздухе.