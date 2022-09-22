Впервые за 1,5 года в Екатеринбург прибыл прямой почтовый авиарейс из Китая

Международный аэропорт Кольцово принял первый за 1,5 года прямой почтовый авиарейс из Китая. Самолетом в Екатеринбург доставили 58 тонн посылок.
Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
"В этот полуторалетний промежуток международные отправления, конечно, в Екатеринбург, доставляли. Но не прямыми самолетами, а иными логистическими цепочками. Например, мультимодальным транспортом — по морю, железной дороге и автотранспортом", — рассказал первый замначальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.
Последний раз прямой авиарейс с посылками из Китая прилетал в Екатеринбург в 2020 году.
В ведомстве добавили, что самолеты — это самый дорогой, но и самый быстрый вид транспорта, который позволяет сократить срок доставки от продавца до покупателя в среднем на 2 недели.