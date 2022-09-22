На поддержку преподавателей Нижней и Верхней Салды выделят почти 200 млн рублей

Основная цель организации — давать педагогам стимул развиваться в выбранной профессии без риска потерять заработок. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Верхней и Нижней Салде стартуют два масштабных проекта фонда "Эмпатия" Михаила Шелкова по поддержке учителей и воспитателей, а также продолжается программа, подразумевающая ежемесячные выплаты абсолютно всем педагогам этих городов. В сумме на реализацию мероприятий по поддержке учителей выделят почти 200 млн рублей.

Одна из новых программ под названием "Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды" будет идти в дополнении к уже действующим ежемесячным выплатам. Комиссия к сентябрю 2023 года определит список выдающихся учителей, которые будут получать по 15 тысяч рублей в месяц в течение одного учебного года. Чтобы претендовать на доплату, педагогам необходимо поделиться своими достижениями за год.

Вторая программа фонда "Эмпатия" направлена исключительно на поддержку воспитателей, которых в Верхней и Нижней Салде насчитывается более 600 человек. Они будут получать по 10 или 15 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от категории, уточнили в департаменте информполитики Свредловской области.

"Искренне рад, что российский бизнес занимает столь активную позицию в современном образовании, что предпринимательским сообществом создаются специальные фонды — в помощь нашим учителям. Пример "Эмпатии" Михаила Евгеньевича наглядно демонстрирует, как благотворительная деятельность помогает финансово поддерживать наших учителей, дает импульс для свершения ими новых педагогических подвигов", — заявил Юрий Биктуганов.

Фонд Михаила Шелкова был запущен в 2020 году. Основная цель организации — давать педагогам стимул развиваться в выбранной профессии без риска потерять заработок.