Пожар взяли в окружение

Пожарный автомобиль насосно-рукавный, комбинированный (ПАНРК) – это и пожарная автоцистерна, и мощная насосная станция, и машина для прокладки магистральных рукавных линий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Вчера свердловские пожарные локализовали возгорание на торфяниках площадью около 40 гектаров в районе деревни Большое Седельниково на юго-востоке Екатеринбурга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Торфяной пожар стал причиной смога, который уже несколько дней висит над уральской столицей.

"С возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и Авиалесоохрана. С понедельника в области действует штормовое предупреждение по пожарной опасности", — отметил глава региона.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области, всего огнеборцами обнаружено 29 возгораний, 17 из них уже ликвидированы. Поиск очагов пожара и координация действий осуществляется в том числе при помощи квадрокоптера. Сейчас очаги общей площадью 35 гектаров локализованы и опаханы трактором, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Для ликвидации возгораний используются бульдозеры, плуги на гусеничном ходу, автоцистерны и пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс. Его рукавов достаточно для прокладки магистральной линии протяженностью более 1,5 км, а высокопроизводительный насос перекачивает до 130 литров воды в секунду.

Специалисты предупреждают, в сухую жаркую погоду даже небольшой источник огня может стать причиной большого пожара. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону Авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес!».

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят в городе лабораторные исследования качества атмосферного воздуха.

Екатеринбуржцам рекомендуют обращаться к врачам в случае обострения хронических заболеваний или возникновения симптомов недомогания: одышки, кашля, бессонницы.

Санитарные врачи советуют:

избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром;

не открывать окна;

отказаться от контактных линз в пользу очков;

больше пить;

промывать глаза, нос и горло;

отказаться от курения;

делать влажную уборку;

при выходе на улицу использовать медицинские маски и респираторы.

ТЕРРИТОРИЯ ОГНЯ По данным регионального ГУ МЧС, вчера утром в Свердловской области действовало 14 природных пожаров на площади 82,4 га, что почти в 2,5 раза больше, чем днем ранее. В частности, в черте Екатеринбурга зафиксировано пять пожаров на площади более 20 га. Также горят леса в Артемовском, Асбестовском, Березовском, Полевском, Первоуральском и Режевском городских округах. «Угрозы населенным пунктам, объектам экономики нет», — подчеркнули в МЧС.