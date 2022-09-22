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Общество
22 сентября 2022, 14:50

Big Data МТС: «Пизанскую башню» по-уральски чаще остальных туристов посещает молодежь из Подмосковья

Фото предоставлено филиалом ПАО «МТС» в Свердловской области

Фото предоставлено филиалом ПАО «МТС» в Свердловской области

МТС с помощью BigData  проанализировала туристический поток гостей уральской столицы и составила цифровой портрет типичного путешественника, который с июня по август этого года воспользовался первым в Свердловской области Национальным туристическим маршрутом.

Больше всего туристов, желающих познакомиться с историей горнозаводского Урала и наследием заводчиков Демидовых по маршруту Екатеринбург - Невьянск - Быньги - Верхние Таволги – Нижний Тагил приезжают из Московской области. На втором месте – туристы из Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени. На третьем – путешественники из Казани, Челябинска, Перми, ХМАО и Новосибирска. Большинство из них – это женщины от 35 до 45 лет, интересующиеся историей и культурой; две трети из них имеют семьи. Самым популярным объектом, который больше всего привлек внимание гостей региона на «Демидовском маршруте», стала Невьянская наклонная башня, памятник архитектуры и истории начала XVIII века: здесь зафиксирован самый высокий интернет-трафик у иногородних туристов по итогам лета 2022 года. 

«Мы наблюдаем возрастающий интерес туристов к новому маршруту и планомерно создаем цифровую инфраструктуру для комфортного путешествия по уральским достопримечательностям. Важно, чтобы в любом путешествии туристы оставались на связи – могли пользоваться навигаторами и интернет-картами, аудиогидами и сервисами бронирования жилья – на максимально высокой скорости. Уверен, что даже самые взыскательные туристы на маршруте оценят не только «демидовский малахит», лаковую роспись Тагильского подноса, обед «металлурга», но и уральский цифровой комфорт», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Областная газета Свердловской области
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