Ростуризм: если гражданин не получил повестку, то он может свободно путешествовать

На федеральном уровне ограничительные нормы на перемещение внутри и за пределы страны не вводились. Фото: Владимир Мартьянов

В Ростуризме прокомментировали возможность российских граждан отправляться в туристические поездки в период проведения частичной мобилизации. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, если человек не получил повестку о призыве, он может путешествовать свободно.

На федеральном уровне никакие ограничительные нормы на перемещение как внутри России, так и за ее пределы не вводились.

"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", — написала Зарина Догузова у себя в telegram-канале.

Она добавила, что за уточнениями граждане могут обратиться в военкомат, к которому они приписаны.

Напомним, вчера Минобороны РФ дало официальные разъяснения насчет частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Признанные временно не годными по состоянию здоровья и граждане, воспитывающие 4 и более несовершеннолетних детей, призываться не будут.