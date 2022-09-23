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23 сентября 2022, 10:01

Ростуризм: если гражданин не получил повестку, то он может свободно путешествовать

Путешественник

На федеральном уровне ограничительные нормы на перемещение внутри и за пределы страны не вводились. Фото: Владимир Мартьянов

В Ростуризме прокомментировали возможность российских граждан отправляться в туристические поездки в период проведения частичной мобилизации. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, если человек не получил повестку о призыве, он может путешествовать свободно.

На федеральном уровне никакие ограничительные нормы на перемещение как внутри России, так и за ее пределы не вводились.

"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", — написала Зарина Догузова у себя в telegram-канале.

Она добавила, что за уточнениями граждане могут обратиться в военкомат, к которому они приписаны.

Напомним, вчера Минобороны РФ дало официальные разъяснения насчет частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Признанные временно не годными по состоянию здоровья и граждане, воспитывающие 4 и более несовершеннолетних детей, призываться не будут.

Областная газета Свердловской области

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