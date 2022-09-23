На опережение

Фото - Пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Депутаты гордумы проверили социальную инфраструктуру Академического.

Депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический» провела выездное заседание. Народные избранники посетили площадки, где в 2023-25 гг. будут построены школы и детские сады. Уже действующие сейчас перегружены, сообщили в Департамента образования города.

Сейчас в быстро развивающемся Академическом восемь школ, где учится почти 19 тысяч детей. По словам руководителя депутатской группы по поддержке и развитию района Михаила Матвеева, такое количество вдвое превышает проектную мощность учреждений. Наполняемость классов в среднем 30 ребятишек. А в 22 здания детских садов ходит 7,5 тысяч малышей. Чтобы полностью закрыть существующую потребность, надо создать еще минимум четыре тысячи мест для дошкольников.

– Сюда в основном приезжают молодые семьи с детьми, показатель рождаемости в Академическом районе – самый высокий из всех восьми районов Екатеринбурга. Поэтому в первую очередь нужно обеспечить его детскими садами и школами, – пояснил Михаил Матвеев.

Депутаты побывали на четырех площадках, где будут построены 2 школы и 2 детских сада: бульваре Академика Семихадова, улице Краснолесья, проспекте Академика Сахарова и в планировочном квартале №17.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

В первой же точке земля находится в федеральной собственности. Для строительства школы, необходимо перевести ее в муниципальную. И.о. начальника комитета по строительству Светлана Коновалова рассказала, какая работа проведена:

– Проектно-сметная документация будет разработана в марте, ориентировочно государственную экспертизу мы получим в мае-июне 2023 года. Земля у нас в приоритете, поэтому на сегодняшний день прорабатываем вопросы по тому, чтобы перевести ее в муниципальную собственность.

Площадка на бульваре Академика Семихадова, 8/1 идеально подходит для строительства школы: рядом детская поликлиника и жилой комплекс. Образовательное учреждение рассчитано на 1,5 тысячи ребятишек и будет работать в одну смену.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Строительство другого учебного заведения - на площадке планировочного квартала №17, неподалеку от улицы Академика Ландау в самом разгаре. Эта школа станет первой пятиэтажной в Екатеринбурге ее смогут посещать больше полутора тысяч детей. Проект стоимостью в 1,6 млрд рублей. Здесь работают на опережение – сначала возводят школу, потом жилые дома. По плану строительство должно завершится к 1 сентября 2024 года.

– Самое удивительное для нашего восприятия здесь, мы видим, что в округе нет ни одного жилого дома и дорог. Они появятся позже. Это уникальный проект для России. Мы всегда говорили о том, что зачастую жилье построено, люди купили квартиры, а детских садов и школ нет, впервые мы можем говорить об обратном. Это гарантия того, что, когда будет построено жилье, школа уже будет работать, – отмечает Михаил Матвеев.

Еще две площадки предполагают строительство детских садов на Краснолесья и Академика Сахарова. На месте первого объекта заместитель начальника Департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков рассказал, что здесь малышам требуется 400 мест в детсадах:

- Данный садик рассчитан на 250 мест, он будет занят на второй день после открытия. Этот проект «бумажно» весь готов. Осталось подкрепить его финансово.

Начало строительства обоих объектов запланировано на 2024 год – планируется, что на это будут заложены средства в бюджете Екатеринбурга.

– В этом году будет сдано 350 тысяч квадратных метров жилья, а к 2025 году – 800, и численность населения уже будет 200 тысяч человек – это очень большой район, как ВИЗ и Ленинский, он ничем не будет уступать, поэтому работа на опережение нужна. Процент обеспеченности по садам и школам уже хороший, но так как Академический быстро развивается, потребность в создании новых мест есть, – рассказала депутат Екатеринбургской городской Думы Ира Овчинникова.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Все проекты заложены в бюджет муниципалитета на плановые ближайшие три года. Но, по словам депутатов, важно также получить поддержку из регионального и федерального бюджетов, так как строительство школ – достаточно затратно для городской казны. Поэтому члены депутатской группы решили подготовить обращение к Председателю Правительства Российской Федерации о возобновлении действия ранее действующей программы, по которой происходило федеральное софинансирование строительства социальных объектов. Также было предложено создать в Академическом районе свое Управление образования и заняться развитием дополнительного образования для детей и подростков.