Каменским школьникам доверили развивать туризм

Фото: Ольга Белоусова

Старшеклассники Каменского городского округа легко напишут сочинение на тему «Как я провел лето». За каникулы ребята разработали три туристических маршрута по своему району.

Старшеклассники Каменского городского округа легко напишут сочинение на тему «Как я провел лето» – и, скорее всего, получат «отлично». Во время каникул ребята по заданию местных властей разработали для своего района несколько туристических маршрутов.

Необычное задание на лето администрация муниципалитета выдала каменским школьникам в рамках программы Уральского института управления – филиала РАНХиГС. Начиная с прошлого лета вуз на время каникул по договоренности с муниципалитетами открывает детский проектный лагерь. Школьники предлагают идеи по развитию территории и учатся работать с потенциальными инвесторами, вовлекать в проекты местное население, а взрослые помогают реализовать самые интересные задумки.

Первые проекты в регионе уже реализованы: это, например, тропа здоровья в поселке Буланаш и бесплатный каток в Двуреченске.

– Мы предложили ребятам подумать над развитием туризма – эта тема очень актуальна для нас, – пояснил глава Каменского городского округа Сергей Белоусов. – Наш район находится близко к двум областным центрам – Екатеринбургу и Челябинску, в нем много живописных мест, но пока он не очень освоен путешественниками.

К проекту подключилось 50 активных учеников 8–10 классов из разных школ района. В июне они отправились на образовательную смену в местный лагерь «Исетские зори». В августе 14 лучших получили путевки в загородный центр Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое Сечение» – там они уже прорабатывали детали проекта и получали обратную связь от взрослых наставников.

– Ребята изучили, чем уникальны каждый населенный пункт и его окрестности, а затем нанесли на карту все исторические и природные достопримечательности, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе каменской средней общеобразовательной школы, куратор проекта Надежда Пирогова. – Кроме того, они пообщались с местными предпринимателями и выяснили, чем можно заняться путешественникам помимо прогулок: покататься на лодке, порыбачить, пройти мастер-класс по плетению корзин или попробовать местную продукцию.

По словам Надежды Пироговой, местные жители готовы включиться в проект. Да и у самих юных проектировщиков появились свои бизнес-идеи. Например, Кирилл Брусянин из села Мартюш, который вместе с отцом занимается заготовкой иван-чая, решил продумать дизайн упаковки с логотипом и продавать напиток гостям в качестве сувенира.

Итогом работы стали три пешеходных маршрута общей протяженностью 88 километров – для любителей экстрима, для сторонников здорового образа жизни и для семейных походов. Каждый маршрут можно пройти целиком или выбрать один из его участков длиной от 1,5 до 15 километров.

Свой проект подростки представили директорам школ на педагогической конференции к 1 сентября. Было решено использовать эти наработки на уроках – например, географии и биологии.

Во внеурочное время работа тоже продолжится. Школьники хотят промаркировать маршруты специальными метками и стрелками и сделать приложение для путешественников. А в начале октября они ждут в гости первых туристов из Екатеринбурга: экскурсию для них проведут сами.

Администрация района пообещала поддержать молодежную инициативу. Проект ребят станет основой для программы по развитию туристической привлекательности района. Сами подростки от этого в восторге. Ребята говорят, что благодаря проекту почувствовали причастность к судьбе родных мест и желание остаться в родном крае.

– Мы получили возможность принести реальную пользу району – поучаствовать в его продвижении. И поняли, что наши идеи нужны и вполне реализуемы. Это вдохновляет, – комментирует участница проекта Александра Волкова.

Фото: Ольга Белоусова