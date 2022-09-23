Работодателей в РФ могут обязать сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками

Поправки в Трудовой кодекс планируют принять в ближайшее время. Фото: Алексей Кунилов

Партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение в Госдуму поправки к трудовому законодательству, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками. После службы они смогут вернуться в ту же компанию на ту же должность.

Сейчас в подобных ситуациях работодатель может расторгнуть трудовой договор. Новый закон позволит закрыть этот пробел, сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий", — передает слова Андрея Турчака пресс-служба партии.

Кроме того у родственников мобилизованного гражданина появятся определенные привилегии. Например, у них будет преимущество сохранить рабочее место при сокращении штата, их не смогут отправлять в командировки без согласия и привлекать к сверхурочной работе.

Поправки в Трудовой кодекс планируют принять в ближайшее время.

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