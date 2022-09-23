В 2023 году маткапитал планируют увеличить на 12,4%

Фонд пенсионного и социального страхования планирует увеличить материнский капитал. Фото: Галина Соловьева

В 2023 году в России планируют увеличить материнский капитал на 12,4%. Индексация должна произойти с 1 февраля.

После увеличения размер субсидии на первого ребенка составит 589,5 тысяч рублей, на второго — 779 тыс. рублей. Такие данные имеются в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, сообщает ТАСС.

С 1 февраля 2022 года за первенца начисляют 524,5 тысячи рублей материнского капитала. Если семья не получала средства за первого малыша, то в случае рождения второго ребенка насчитывается сумма 693,1 тыс. рублей. Оформить выплату можно через любой территориальный орган ПФР или МФЦ. Отметим, что деньги разрешается потратить на образование детей, покупку жилья, оплату частных детсадов, социальную реабилитацию малышей с инвалидностью.

Отметим, маткапитал выдают в России с 2007 года. Сначала средства начислялись семьям, где появлялся второй ребенок и следующий. С 1 января 2020 года мера господдержки стала доступна супругам, у которых родился первенец.

Напомним, группа депутатов Госдумы предложила с 1 января 2023 года сделать программу материнского капитала бессрочной.