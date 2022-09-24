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Общество
24 сентября 2022, 10:25

За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места

  Валерия Белякова
Работник

Работодатель не сможет уволить мобилизованного сотрудника. Фото: Галина Соловьева

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков дал пояснения по работающим гражданам, которых призовут в ходе частичной мобилизации. Информация опубликована на федеральном ресурсе "Объясняем.РФ".

Первое, что отмечено в комментариях, – это обязательное сохранение рабочего места за мобилизованным сотрудником. Уволить его работодатель не может. 

На время службы действие трудового договора с работником приостанавливается. Все сотрудники, призванные с 21 сентября 2022 года, смогут вернуться после мобилизации на рабочее место на прежних условиях. 

Также работодатели могут нанимать сотрудников временно, заключая с ними срочные трудовые договоры на период отсутствия призванного резервиста.

Ранее "Единая Россия" внесла на рассмотрение в Госдуму поправки к трудовому законодательству.

Областная газета Свердловской области

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