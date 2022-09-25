На Среднем Урале до конца года установят более 5 000 контейнеров для раздельного сбора мусора

Новые контейнеры позволят сортировать твердые коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы. Фото: Галина Соловьева

Правительство Свердловской области распределило между муниципалитетами 109,3 миллиона рублей (областные и федеральные субсидии). На эти средства будет закуплено 5 362 контейнера для раздельного сбора мусора.

Больше всего контейнеров направят в Екатеринбург – 2 630, Каменск-Уральский – 500 и Верхнюю Пышму – 480. По 200 – в Первоуральск и Красноуфимск. В Верхнесалдинский, Невьянский, Нижнетуринский, Новолялинский городские округа и Ревду – по 100 и больше.

"В 2022 году Свердловская область участвовала в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета для раздельного накопления ТКО. Мы получили из этого бюджета 102 миллиона рублей <...> Также деньги были выделены из областных средств", – рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

Сегодня на территории региона установлено 5 750 площадок с 8 832 контейнерами для раздельного накопления мусора, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, в числе первоочередных мер главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым обозначены:

перевод на организованный сбор ТКО максимального числа жителей,

ликвидация несанкционированных свалок,

неукоснительное выполнение всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.

Ранее губернатор презентовал интерактивную карту ответственной утилизации. Подробнее об этом читайте тут.

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