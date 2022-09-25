В Верхней Туре появится исправцентр для осужденных к принудительным работам

В новом исправительном центре идет сборка мебели, изготовленной в тагильской колонии ИК-13. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Помещения будущего исправительного центра для осужденных к принудительным работам отремонтированы. Сейчас в общежитии, где смогут проживать 97 человек, устанавливают мебель.

По данным пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, прием осужденных запланирован до конца 2022 года.

"В результате взаимодействия ГУФСИН России по Свердловской области с машиностроительным заводом Верхняя Тура на базе имущества предприятия будет создан изолированный участок, функционирующий как исправительный центр", — говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденные будут трудоустроены на заводе токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, подсобными рабочими.

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