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25 сентября 2022, 14:51

Свердловчан предупредили о влиянии солнца на радиосигнал

радиоприемник

Не стоит удивляться помехам при прослушивании радио. Фото: Александр Исаков

Жителей двух населенных пунктов Свердловской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала в конце сентября. А с 1 по 21 октября помехи на радио ожидаются на всей территории региона.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы можно будет заметить в Тавде 26 и 27 сентября. В оба дня с 7:00 до 15:00 будет плохо ловить "Волна ФМ". В этот же промежуток времени, но 28, 29 и 30 числа в поселке Самоцвет могут перестать показывать 20 каналов, в том числе "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "СТС", "Пятница", "Звезда", "ТНТ".

В указанные даты на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Все согласовано с вещателями.

Кроме того, на три октябрьские недели после 12:00 свердловчанам придется слушать радио "Воскресение" с помехами. Причиной станет солнечная интерференция – космическое явление, при котором радиоволны солнца могут зашумлять сигнал.

Областная газета Свердловской области

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