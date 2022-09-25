Жителей Свердловской области ждет похолодание и снег

В Екатеринбурге днем будет +2...+4 °С. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале холодает. В первый день новой недели ожидаются дожди с мокрым снегом.

В ГУ МЧС России по Свердловской области выпустили штормовое предупреждение. По данным спасателей, 26 сентября местами в регионе помимо дождей и снега будет гололед, подует ветер с порывами до 22 м/с. Гражданам рекомендуется без крайней необходимости не выходить на улицу, переждать непогоду в офисе или квартире.

Как отмечает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, холодный арктический воздух неуклонно опускается на Урал. Субботним днем в северных районах области было всего +6...+13 °С, на юге +15...+20 °С. Сегодня холод продолжил движение к югу.

"Большие контрасты температуры в атмосфере нередко приводят к экстремальным явлениям погоды. Похоже, что текущая ситуация не станет исключением. Образовавшийся на востоке Каспия циклон движется к северу, прихватив теплый воздух азиатских пустынь. Однако холодный северный антициклон барьером стоит на пути этого циклона", — говорится в сообщении.

Уточняется, что борьба циклонов повлияет на погоду в южных районах Среднего Урала и в Екатеринбурге. "Начиная со вторника, значительных осадков не ожидается, но вся неделя будет очень холодной: 27-30 сентября ночью температура воздуха -4...-9 °С, днем +2...+7 °С, что на 4-6 °С ниже нормы", — заявляет синоптик.

Ниже публикуем прогноз на предстоящие три дня:

Фото: с сайта Уральского гидрометцентра

Фото: с сайта Уральского гидрометцентра