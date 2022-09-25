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25 сентября 2022, 16:47

Татьяна Москалькова призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых и их родственников

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова выразила уверенность в том, что работа Минобороны России и военкоматов будет организована в соответствии с законом и указами президента РФ. Фото: Владимир Мартьянов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к региональным омбудсменам. Она призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких.

А также незамедлительно сообщать о случаях, требующих ее вмешательства. Об этом Татьяна Москалькова написала в личном telegram-канале.

"Права наших мобилизованных и членов их семей должны неукоснительно соблюдаться. Мы понимаем, какая колоссальная работа проводится Минобороны России и военкоматами, и надеемся, что она будет организована в строгом соответствии с законом и указами президента Российской Федерации, максимально тактично и корректно", — подчеркнула она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале написал: "Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством". Он также заявил о готовности реагировать на каждое обращение, связанное с нарушениями в ходе проведения частичной мобилизации.

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Областная газета Свердловской области

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