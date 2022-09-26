РБК: мобилизованным предоставили льготы на нотариальные услуги

Мобилизованных освободили от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Фото: Станислав Савин

Федеральная нотариальная палата приняла решение освободить мобилизованных граждан от оплаты ряда услуг при обращении к нотариусам.

Мобилизованные могут не оплачивать услуги по оформлению доверенностей и выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации. Также известно, что палатой предложено организовать "дежурные нотариальные конторы" в регионах, которые будут работать и по выходным.

"Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень дежурных нотариальных контор в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ", — добавили в Федеральной нотариальной палате.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже заявлялось, что планируется призвать 300 тыс. человек.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к региональным омбудсменам. Она призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких.

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