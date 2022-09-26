Темы дня

Общество
26 сентября 2022, 11:15

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 4 октября

самолет

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Он будет действовать до 4 октября.

Пассажиры не смогут улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты РФ работают штатно. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить граждан по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, говорится на сайте федерального агентства.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 28 сентября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.09.2022, 15:14 / Общество
На Среднем Урале из-за непогоды без электричества остались более 11 тыс. человек
26.09.2022, 14:42 / Общество
В Свердловской области за сутки COVID-19 подхватили 2 367 человек
26.09.2022, 14:30 / Общество
В Свердловской области появились новые направления допобразования
26.09.2022, 14:14 / Общество
В школе Ижевска погибли 9 человек, среди которых 5 детей
26.09.2022, 13:48 / Общество
В Правительстве РФ рассказали о трудовых гарантиях для мобилизованных