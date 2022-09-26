Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 4 октября

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Он будет действовать до 4 октября.

Пассажиры не смогут улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты РФ работают штатно. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить граждан по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, говорится на сайте федерального агентства.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 28 сентября.