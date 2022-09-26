На Среднем Урале открыт центр содействия для мобилизованных по ошибке

Звонки принимаются непрерывно. Фото: Галина Соловьева

По всей стране на базе отделений общественного движения "Народный фронт" развернуты центры содействия для мобилизованных по ошибке граждан. Один из них действует в Свердловской области.

По данным реготделения, обращения принимаются по адресу Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9, а также по телефону (343) 350-09-42.

"Мобилизация — это указ и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже заявлялось, что планируется призвать 300 тыс. человек.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к региональным омбудсменам. Она призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких.

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