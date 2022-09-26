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26 сентября 2022, 13:48

В Правительстве РФ рассказали о трудовых гарантиях для мобилизованных

Правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что трудовые договоры в таких случаях будут приостановлены, но не расторгнуты. Фото: сайт Правительства РФ

Правительство РФ занимается разработкой мер поддержки работников, которые призываются на военную службу в рамках частичной мобилизации. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что трудовые договоры в таких случаях будут приостановлены, но не расторгнуты.

Об этом глава кабмина сообщил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что мобилизованным будут предоставлены следующие трудовые гарантии:

  • Период прохождения военной службы будет включен в страховой стаж для назначения пенсии.
  • Работники получат статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии военнослужащих по контракту.
  • У родственников мобилизованного гражданина появятся определенные привилегии. Например, у них будет преимущество сохранить рабочее место при сокращении штата, их не смогут отправлять в командировки без согласия и привлекать к сверхурочной работе.

Напомним, что 23 сентября партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение в Госдуму поправки к трудовому законодательству, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками. 

Областная газета Свердловской области

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В Правительстве РФ рассказали о трудовых гарантиях для мобилизованных