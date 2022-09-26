Полицейские проверили в Екатеринбурге почти 11 тысяч мигрантов

91 мигрант будет выдворен с территории РФ в административном порядке. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

С 19 по 23 сентября сотрудники УМВД России по Екатеринбургу провели профилактические мероприятия в рамках третьего этапа операции "Нелегальный мигрант". За время проведения операции было проверено 10 769 иностранцев и лиц без гражданства, почти 900 работодателей, которые используют труд мигрантов, и 211 общежитий для гостей из ближнего зарубежья.

Всего сотрудники полиции возбудили 868 административных производств в отношении нелегалов, 650 из которых нарушали режим пребывания на территории России (ст. 18.8, ст. 18.9 КоАП РФ). Около 100 иностранцев задержали за незаконную трудовую деятельность в РФ, а за нелегальный наем иностранных граждан к ответственности привлекли 41 работодателя.

"Во время профилактического мероприятия полицией направлены 48 материалов для возбуждения уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ", — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Кроме того, 91 мигрант будет выдворен с территории РФ в административном порядке.

Полицейские продолжат проведение подобных профилактических мероприятий.

На прошлой неделе в Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики проверили около 100 мигрантов. В операции приняли участие сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные и представители отдела по вопросам миграции.