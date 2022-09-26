Депутаты Госдумы РФ рассмотрят дополнительные меры по предотвращению терактов в школах

Василий Пискарев сказал о необходимости усилить профилактику по выявлению граждан, склонных к терроризму. Фото: сайт Госдумы

Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что в Госдуме пройдет детальное обсуждение возможных мер по предотвращению терактов в общеобразовательных учреждениях. По его словам, сначала необходимо дождаться результатов расследования нападения на школу в Ижевске.

Напомним, утром 26 сентября в школу № 88 ворвался мужчина, который открыл стрельбу. Преступник убил 15 человек и ранил еще 24.

"Здесь, конечно, надо очень серьезно взглянуть на информационное пространство, в котором мы живем, в котором, к сожалению, культивируется ненависть, идет пропаганда и подробные рассказы о шутингах. На все это нужно обратить очень серьезное внимание. Нужно работать с населением", — заявил Андрей Исаев.

Как считает председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, государству необходимо сосредоточиться на сторонниках нацистской идеологии, участниках колумбайн-сообществ в соцсетях, а также оперативно блокировать сайты с экстремистской информацией. Также он сказал о необходимости усилить профилактику по выявлению граждан, склонных к терроризму.

В 2021 году было принято шесть законов, направленных на усиление контроля за оборотом оружия, ужесточение уголовной и административной ответственности за нарушения в этой сфере, сообщается на сайте Госдумы.

По словам председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, весной 2022 года в первом чтении был принят законопроект о введении проверки кандидатов на получение оружия, которой будут заниматься ФСБ и МВД. Если гражданин причастен к организованной преступности, информация о нем будет передаваться в Росгвардию, и ему будет отказано в выдаче оружия. Александр Хинштейн указал на необходимость скорейшего принятия этого закона.