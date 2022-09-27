«Людей все больше привлекают неизведанные места»

Активный туризм в последние годы становится у россиян все более востребованным. Фото: elements.envato.com

Сегодня отмечается Всемирный день туризма. В день профессионального праздника Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира ТУКАНОВА рассказала в эксклюзивном интервью главреду «ОГ» Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ, какие трансформации претерпела отрасль в условиях пандемии, чем Большой Урал может ответить «Золотому кольцу», когда на смену придорожным забегаловкам придут визит-центры и какую поддержку из федерального бюджета получат в будущем году проекты, планируемые к реализации на Среднем Урале.

«Пандемия изменила поведение туристов»

– Эльмира Наилевна, как пандемия и известные события последних месяцев изменили туристические предпочтения наших граждан и повлияли на уральский турбизнес?

– Если возвращаться к исходной точке, началу 2020-го года, то тогда отрасль развивалась в основном за счет делового и событийного туризма. Это были приоритетные направления, которые определяли туристический поток, его характер и целевую аудиторию. Речь, в частности, шла об официальных событиях международного уровня, которые посещали представители крупных компаний и корпораций, работающих в различных сферах.

Все мероприятия, проводившиеся в Свердловской области – деловые, культурные, были очень массовыми, они хорошо наполнялись как посетителями, так и профессиональными участниками. Другие регионы могли нам только завидовать.

Все изменилось на начальной, самой острой фазе пандемии, когда коронавирус буквально хозяйничал в регионе. Закрывались гостиницы, предприятия общепита. Государство старалось помочь предпринимателям, но принимаемые меры касались исключительно текущего положения дел.

Со временем бизнес адаптировался и, помимо оказания услуг туристам, научился организовывать события онлайн.

Претерпело изменение и потребительское поведение туристов. В первую очередь пошел в рост самодеятельный туризм. Граждане не просто предпочитают путешествовать самостоятельно, но благодаря путеводителям, мобильным приложениям, просто информации, поступающей из разных источников, формировать полноценные туры под свои интересы.

Все более востребованными становятся и санаторно-курортное направление, экологический и активный туризм – то, что предполагает погружение в природную среду, где человек с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм находится в безопасной для него ситуации. Думаю, этот тренд в дальнейшем будет развиваться. Все больше будут востребованы пешие походы, велопрогулки – любая тема, связанная со здоровым образом жизни, постковидной реабилитацией.

Популярны будут и направления с психологической составляющей. Уже сейчас, в связи с тем, что люди переживают большое количество стрессов, у туроператоров и санаторно-курортных учреждений появляются соответствующие предложения. Это востребовано. Россияне сегодня все чаще рассматривают свой отдых как возможность избавиться от последствий нервных перегрузок – для них это взаимоувязанные вещи.

Рынок сегментируется – и это долгосрочный тренд. Учитывая, в частности, что люди, которые могут сами организовывать для себя туристические маршруты, делают это все более активно, могу предположить, что со временем туроператоры сосредоточатся на оказании услуг тем категориям, которые в силу разных причин не могут это сделать.

Эльмире Тукановой и департаменту, который она возглавляет, удалось привлечь из федерального бюджета более полумиллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры региона. Фото: Павел Ворожцов

– О ком речь?

– В первую очередь о детях – и в этой части нам предстоит большая работа по организации патриотических туров и туров, связанных с профориентацией – чтобы дети не только могли заранее определиться с будущей профессией, но и оставались работать в нашем регионе, на наших предприятиях.

Еще одна категория, одна из самых массовых – пенсионеры. Нужно учитывать, что с учетом возраста они имеют определенные ограничения в части мобильности – и поэтому ориентированы в первую очередь на туры по нашему региону.

Нужно помнить и о людях, которые в силу ряда причин ограничены в средствах – к примеру, студенты. Для них нужны специальные программы. Самостоятельные туры удобнее с точки зрения возможности изменить маршрут, отель, объект посещения – но при этом обходятся дороже. А у туроператора за счет массовости и скидок, которые он получает у поставщиков услуг, транспортных компаний, объектов размещения и питания, стоимость ниже – разница доходит до 50%. И, если сосредоточиться на работе с вышеупомянутой категорией потребителей туруслуг, то, думаю, это не предел.

«Тренд на рост турпотока усилится»

– Какие виды туризма наиболее развиты в Свердловской области? Есть ли в этом плане какие-то особенности в части качественных и количественных характеристик, отличающие наш регион от других?

– Сейчас мы практически вышли по ключевым показателям на допандемийный 2019 год. За первое полугодие регион посетили порядка полутора миллионов туристов – это очень хорошая цифра. Думаю, тренд на увеличение усилится ближе к ноябрю, когда у нас начнется горнолыжный сезон. Сейчас, в период межсезонья, туроператоры готовят «зимние» предложения, которые будут продвигать на внутреннем рынке.

Мы тоже этим занимаемся. На минувшей неделе в Москве состоялась главная туристическая выставка осеннего сезона «Отдых» – там наш департамент представил предложения по региону. А 30 сентября – 1 октября в Центре международной торговли пройдет традиционная туристская выставка Expotravel, где будут представлены турпродукты регионов Большого Урала.

В какой-то мере у нас продолжает присутствовать международный туризм. Соответствующие предложения есть от Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана – стран, имеющих прямое сообщение с Екатеринбургом. Они тоже отправляют к нам своих туристов. У них востребован именно зимний отдых, поскольку такой зимы как у нас, там, конечно, нет.

Драйвером развития туризма продолжают оставаться и организуемые в регионе мероприятия. Как показывает практика, одно событие может генерировать до 30% сезонного турпотока – это ИННОПРОМ, Ural Music Night и т. д. Сейчас мы думаем о том, какие меры поддержки следует использовать для того, чтобы они продолжали проводиться и в нынешней ситуации.

– Можно ли сегодня говорить о том, что на территории Свердловской области сложился свой законченный туристический кластер?

– Кластер – это конкретная территория, которая, по сути, объединена некой единой концепцией и готова к тому, чтобы принимать туристов. На сегодняшний день в Свердловской области существует единственный туристско-рекреационный кластер – это горнолыжный курорт «Гора Белая». Он востребован как в зимний, так и в летний сезоны, поскольку по его территории проходит река Чусовая – излюбленное туристами место для сплавов. У нас есть большие планы по привлечению сюда инвесторов. Эта работа войдет в активную фазу в 2023 году, что связано с новыми мерами федеральной поддержки

– Какими, например?

– В июне на Петербургском экономическом форуме корпорация «Туризм.РФ» подписала соглашение с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о трех проектах: развития действующего кластера «Гора Белая», будущего кластера «Большая Сысерть» и проекта сплавов по реку Чусовой.

Наш департамент также проделал большую работу, направленную на привлечение в будущем году средств для развития инфраструктуры, проведение событийных мероприятий. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм – Прим. ред.) ежегодно в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» проводит конкурс по предоставлению регионам субсидий по профильным направлениям. Мы заявились по максимуму, во всех конкурсах, где только можно. В результате совместных усилий нашего департамента и властей столицы Среднего Урала удалось привлечь 215 миллионов рублей на создание туристического центра города Екатеринбурга. 332 миллиона рублей привлекли на грантовую поддержку в 2023 году предпринимателей, занимающихся развитием туристической инфраструктуры. Речь идет о строительстве кемпингов, глэмпингов, визит-центров, организации навигации, создании мобильных путеводителей, строительстве бассейнов и благоустройстве пляжей и т. д. Еще 38 миллионов получит событийный проект Ural Music Night. Всего будет реализовано порядка 70 проектов. Отмечу, что таких средств на развитие туризма регион не получал никогда. Немаловажную роль в этом сыграл приезд в июне в Свердловскую область руководителя Ростуризма Зарины Валерьевны Догузовой. До этого не один профильный федеральный руководитель у нас не бывал.

«Уходить от стереотипов»

– Есть какие-то проблемы, сдерживающие развитие регионального туризма? Если да – каким образом они решаются?

– В первую очередь – это придорожная инфраструктура и ее качество. Скажем честно, та инфраструктура, которая есть сегодня, обеспечивает в основном потребности тех, кто следует через наш регион транзитом: водителей-дальнобойщиков, жителей северных регионов, едущих отдыхать на юг. Она никак не ориентирована на внутренний туризм. Мы нацелены на то, чтобы придорожные объекты выполняли функции визит-центров – своего рода навигаторов, где можно получить карту-путеводитель, информацию о достопримечательностях, взять экскурсовода, получить первую помощь, приобрести товары, необходимые туристам в дороге. Где будут комнаты отдыха матери и ребенка, стоянки для туристических автобусов (а к ним особые требования), теплые туалеты, наконец. Планируем начать эту работу с будущего года. По нашим подсчетам, чтобы удовлетворить потребности туристов в информации, нужно создать порядка 70 таких центров.

– Насколько важна для внутреннего туризма господдержка и как с ней обстоит дело у нас в регионе?

– Без господдержки сегодня невозможно реализовать ни один туристический проект, тем более, инфраструктурный. При этом, она выражается не только в грантах или в прямой субсидии муниципалитетам, но и, к примеру, в налоговых льготах.

Так, с марта обнулена ставка НДС для предпринимателей, оказывающих гостиничные услуги. Сейчас на федеральном уровне рассматривается еще один пакет мер поддержки, который позволит предпринимателям строить мини-отели за счет программы льготного кредитования. Подчеркну, что те меры поддержки, которые в этом году появились и реализуются, они вообще беспрецедентны. Такого не было никогда. Даже в период ковида предприниматели не могли рассчитывать на такой комплекс мер по развитию инфраструктуры.

– В конце октября состоится туристический форум «Большой Урал», где вы с коллегами обсудите развитие макрорегиона. Какие вопросы там будут подниматься? Возможно ли, к примеру, в границах Большого Урала создать что-то наподобие «Золотого Кольца России»?

– Нам надо уходить от стереотипов. Например, что если есть раскрученный маршрут «Золотое Кольцо», то и все остальное тоже должно быть как-то закольцовано. Учитывая статус Свердловской области, которую другие регионы считают донором в туризме (у нас самое большое количество населения, самая высокая платежеспособность) и то, что Екатеринбург, как крупнейший транспортный узел, рассматривают как точку входа в субъекты Большого Урала, в нашем случае речь может идти о своего рода радиальных маршрутах: Екатеринбург-Пермь, Екатеринбург-Тюмень, Екатеринбург-Челябинск. Именно из нашего города поедут туда туристы.

И здесь есть большой плюс для нас. Будучи донорами соседних регионов, распределяющими туристические потоки, Екатеринбург и Свердловская область получают хороший шанс показать свою территорию, свои достопримечательности. Кроме того, приезжающие к нам туристы все равно будут пользоваться нашими услугами по проживанию, питанию. А это дополнительные доходы для бизнеса и в конечном итоге для бюджета. Если каждый из регионов получает только часть своего потока через Екатеринбург, то Екатеринбург аккумулирует всех.

На десятом, юбилейном форуме «Большой Урал» мы как раз будем обсуждать вопросы развития межрегиональных маршрутов. Будет представлена «Большая уральская тропа», которая проходит по территории четырех регионов. Обсудим варианты двустороннего взаимодействия – в частности, организацию туров выходного дня.

Думаю, всем нашим коллегам будет что предложить. Ведь у каждой территории есть своя особенность, идентичность. Башкортостан – это этнография, гастрономия. Пермский край – это Строгановы, промышленный туризм, культурные проекты. Тюменская область – это горячие источники и бывшая столица Сибири – Тобольск с его 435-летней историей. Наконец, Челябинская область – это озера и городской туризм.

Свердловская область уникальна национальным Демидовским и Императорским маршрутами. У нас проходит граница Европы и Азии – и не одна. Кстати, такое расположение определяет еще одну особенность нашей региональной идентичности: азиатское гостеприимство с европейским качеством. Наши гости говорят: мы очень открыты, любого человека принимаем как своего. Свердловские туроператоры много лет работают на зарубежных направлениях и сегодня перенесли высокие международные стандарты обслуживания в родной регион. Мало кто может этим похвастаться.

«К отпуску хочется относиться бережно»

– Приезжающие на Средний Урал туристы говорят о проблеме с выбором сувениров – мол, кроме поделок из змеевика на память взять нечего. Не там ищут или действительно такая проблема есть?

– Сувенирный рынок очень сильно изменился. Раньше мы с вами банально покупали тарелочки, магнитики. Это может быть хорошая память. Но то «магнитное поле», которое формируется возле холодильника, оно никому не нравится уже – это такой визуальный шум в доме.

Нынешний тренд – это гастрономические сувениры, уникальные продукты, которые производятся только в этой местности. Например, из Башкирии мы привозим конину, вяленого гуся, мед и еще что-то. Из Татарстана – чак-чак. С севера мы везем копченую рыбу, строганину. Из Крыма вино или пастилу.

– Я вожу друзьям майонез из Екатеринбурга…

– Ну вот видите! Еще один тренд – сувенирка, сделанная своими руками во время мастер-класса в поездке – например, какой-то местный народный промысел. Конечно, такое творение я возьму с собой домой, как предмет гордости.

Наконец, дорогостоящие сувениры, которые могут стать частью интерьера дома или квартиры. Например, подушка или покрывало из уникального узбекского шелка или хлопка, изготовленные по какой-то особенной технологии, точно станут украшением гостиной. Или ковер, или китайская фарфоровая ваза. Особенно популярны они у туристов, которые путешествуют на своей машине – в багажнике места много.

– Вы тоже много ездите. Есть у вас дома своя коллекция сувениров?

– Я любитель гастрономических сувениров. Куда ни приеду, если что-то местное пробую, или мне рекомендуют что-то приобрести, конечно, беру какие-то уникальные продукты. Но могу, например, и приобрести какую-нибудь картину, если она мне понравилась. Сейчас жалею о том, что в Верхотурье не купила работу местного художника с изображением Верхотурского Кремля.

– Какой вид туризма близок вам лично? Мы видели Вас на речном сплаве, на Вашей страничке в ВК – фото, где Вы едете на велосипеде по лесу…

– Мне очень нравится формат туров выходного дня – это городские путешествия. Города интересны с точки зрения градостроительства, как они формировались. Например, это эпоха возведения демидовских заводов, как они строились, как появлялись дома рабочих. Кстати, обратите внимание, практически во всех населенных пунктах, возникших при Демидовых вместе с заводом появлялись плотина и большой пруд. И этот пруд использовался не только для производства – там можно было удить рыбу, гулять. Они стали точками притяжения, которые достались нам в наследие.

– Ваши самые любимые места для отдыха?

– Для людей, которые много работают, отдых – это своего рода роскошь. К нему хочется относиться бережно, с пользой. Например, я любой выходной стараюсь провести на воздухе, совершить поездку на автомобиле или велосипеде. Недавно смотрела карту – оказывается, объездила практически всю Свердловскую область, также много где была в Челябинской, Курганской, Тюменской, в Пермском крае.

Во время отпуска совершила поездку по маршруту Екатеринбург-Уфа- Самара-Ульяновск-Казань- Елабуга-Ижевск-Пермь-Кунгур- Екатеринбург. Все это за каких-то восемь дней!

«Внутренний туризм будет все глубже проникать в регионы»

– В заключении – о перспективах. Как, на ваш взгляд, сложится для туристов и турбизнеса 2023 год?

– Если смотреть позитивно на ближайшее будущее, мы видим, что и в сложившихся условиях российский туризм будет развиваться и расти. Это очень правильно, потому что через это направление можно, например, прививать подрастающему поколению патриотические ценности. Когда подросток видит, какая у нас большая страна, как много сил вложено в ее развитие, в то, чтобы наши города ни в чем не уступали городам европейским, – он не может этим не гордиться.

С каждым годом внутренний туризм будет проникать все глубже в регионы. Такие направления как Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, гора Белая, Чусовая, станут такими «открыточными». Люди все больше будут интересоваться неизведанными местами. Например, им интересно посмотреть, что такое уральская деревня, как там все устроено. И вот это проникновение будет глубже с каждым годом. Сейчас очень важно перераспределить потоки. Готовить предложения, которые станут альтернативой тем направлениям, которые уже популярны. Это одна из задач, которая стоит перед нашим департаментом.

– Уверен, вы решите ее успешно. Спасибо за беседу!

Место притяжения Сергей Мясников Член правления Свердловской областной общественной организации «Федерация спортивного туризма – Туристско-спортивный союз»: – Мы видим большое внимание к Уралу со стороны туристов из других регионов. У людей нет возможности, как раньше, выезжать за границу, и они едут в разные уголки России, в том числе и к нам в Свердловскую область. Она становится местом притяжения. И туристы будут только прибывать. У нас появилось преимущество перед другими регионами, создан областной департамент развития туризма и индустрии гостеприимства. Это важная новация, которая, уверен, приведет к серьезным переменам в развитии всех видов туризма. Евгений Марков, шестикратный победитель горного марафона «Конжак»: – В июле я в шестой раз стал победителем горного марафона «Конжак». Это наш уральский марафон, он проводится на горе Конжаковский камень. Высота ее 1569 метров. Из-за пандемии соревнования ставили на паузу, и теперь они собрали еще больше участников. Много людей приехало из других регионов. Были участники из Иркутской области, Алтайского края, Москвы. Думаю для тех же москвичей Урал – это неизведанный край, поэтому интерес к нему есть. Ольга Гурьевских, член Постоянной Природоохранительной комиссии Русского географического общества (РГО), завкафедрой географии, методики географического образования и туризма УрГПУ: – Команда наших ученых завершила большое комплексное исследование, которое станет основой разработки региональной стратегии экологического туризма. В основном туризм развивается как отрасль экономики. Мы же подошли к нему с научным обоснованием. Задача была открыть новые туристические локации и на этой базе разработать новые природные маршруты. Для этого мы исследовали и систематизировали все ландшафтное разнообразие региона – это, кроме того, нужно еще и чтобы равномерно распределить туристические потоки. Например, Шалинский район – это просто кладезь интересных природных объектов! Сама природа является аналогом западных Альп. Там тоже темнохвойные леса, интересный рельеф, окаменелости в долинах рек. В общей сложности мы составили больше 150 паспортов на такие объекты. Александр Емельянов, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, лауреат премии Правительства РФ в области туризма: – Уже многие годы мы занимаемся темой Царских дней, династии Романовых, но в этом году все мероприятия у нас проходили в беспрецедентных масштабах: были открыты сразу несколько выставок, прошла большая конференция «Свято-Елисаветинские чтения». Она была организована на трех площадках – в Екатеринбурге, Алапаевске и Невьянске. Очень большое количество гостей, много встреч, событий. Видно было, что очень большой интерес наблюдается к музею, к нашим выставкам, проектам. Тенденция общая, полагаю. Наши граждане переориентируются на внутренний туризм. С кем бы не общался – с музейщиками, деятелями искусств – все отмечают эту тенденцию. Люди едут по регионам, знакомятся с достопримечательностями. Это, может, связано с внешними факторами, но, наконец-то, мы открываем для себя свою страну. Мне кажется, это очень хорошо. Два проекта Свердловской области победили на Всероссийском конкурсе гастрономического туризма. Жюри оценило ужины на Демидовских заводах и экскурсию «Тагильское пиво 50». Состязание проводил Ростуризм, итоги конкурса были подведены во Владивостоке 23 сентября, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Проект «Тагильское пиво 50» победил в номинации «Открытое гастрономическое производство». Тур включает в себя экскурсию на пивоваренный завод, где посетители могут узнать детали производства пенного напитка, познакомиться с историей предприятия и продегустировать продукцию. Проект «На Урале есть!» занял 3-е место в номинации «Гастрономический тур». В течение трехдневной поездки по Екатеринбургу, поселкам Черноисточинск, Уралец и Висим гости пробуют 17 блюд. Среди необычных яств туристам предлагают отведать мороженое из ряженки с брусничным соусом, утку с пшенной кашей, сделанную на костре, гречневые макароны с подосиновиками, сметанник из черемухи.«Мы намерены популяризировать уральскую кухню. Это особенное явление. Здесь сошлись 120 национальностей, около 30 кухонь мира, состыковалась Европа и Азия», – отметил генеральный директор управляющей компании туристическими кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.