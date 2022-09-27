Минцифры РФ выясняет причины удаления сервисов VK из AppStore

Запрос о причинах удаления приложений VK направлен. Фото: Павел Ворожцов

Соответствующий запрос министерство направило корпорации Apple. За официальным ответом последует разработка "плана действий", отметили в ведомстве.

"Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Добавим, днем ранее из маркета для устройств на iOS AppStore исчезло приложение российской соцсети "ВКонтакте". Также оттуда были удалены другие приложения холдинга: "Почта Mail ru", "Облако Mail ru", "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Play" и "VK Админ". При этом все перечисленные приложения остались в магазине для Android Google Play.